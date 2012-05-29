29日盘後分析：不以上涨喜 不以下跌悲

就在投资者憧憬红五月愿望落空的时候，本周初连续两个交易日的强劲反弹再次点燃了投资者的希望，但是周期股引领股指绝地反击的同时，市场分歧并未因此得到缓解，这也就决定了大盘後市走势仍较为纠结。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

就在投资者憧憬红五月愿望落空的时候，本周初连续两个交易日的强劲反弹再次点燃了投资者的希望，但是周期股引领股指绝地反击的同时，市场分歧并未因此得到缓解，这也就决定了大盘後市走势仍较为纠结。

从今日盘面观察，受到投资提速预期的提振，周期股成为近两日领涨指数的主力军，但是，这些强周期板块和当前经济周期并不衔接，即在调整周期中，强周期板块的表现机会不大，因此该板块近两日的“火爆”更多的是题材性短线行情。

对於A股後市走势，目前本周大盘已经连收两根放量阳线，场内热点活跃此起彼伏，笔者认为，尽管短期内大盘反弹有望延续，但是高度和力度受到经济、外部环境等因素的制约，後市运行仍将取决於5月数据及政策放松情况。

在沪综指连续收出中阳线、盘面热点发生变化的局面下，投资者现在要做的是冷静的分析反弹形成的原因、内在动力、影响因素、资金供求等等诸多方面，真正做到不以上涨喜，不以下跌悲，这样才能有效的把握住短线反弹行情，避免出现赚了指数不赚钱或者在指数低迷中错过个股活跃的机会。

首先，反弹的成因。实际上近三周以来，大盘重心持续下移，随着股指毕竟2300点关口，盘中已经有相当一部分的个股拒绝调整了，这其中多以估值水平已经处於历史底部区域的蓝筹股为主。

因此，本周大盘出现强劲反弹，笔者认为，政策面暖风频吹、相关板块受益是一方面，预计在当前内忧外困的窘境下，政策风向不会发生变化，另一方面还是A股市场自身规律所在，是对前期超跌的一种修复。

尽管近两日市场活跃度较前期明显提升，但是笔者对後市热点的判断却空前犹豫，周期股面临机会，但仍有不确定性，演变成系统性机会可能性不大，正由於众多不确定性的存在，使得我们对题材股的把握也不如前期坚定。

操作上，从目前紊乱的估值格局和主力资金的困惑中，笔者认为未来一段时间内市场仍将处於箱体震荡格局，而期间的参与价值来自於跌出来的机会。（完）

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