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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 30日 星期三 11:54 BJT

30日午间分析：短线休整实属正常

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到官方文件澄清不会有4万亿投资政策出台的消息的影响，今日A股市场早盘反弹明显受阻，近两日强势股普遍出现回调，不过，盘中个股仍保持一定的活跃度，午盘沪综指震荡回升报收於2387.23点，下跌0.10%。

从技术层面分析，大盘连续两个交易日出现中阳线反弹，短线出现休整实属正常，同时随着股指逼近2400点关口，上方压力需要震荡消化，预计大盘回调幅度有限。

笔者认为，本周股指走势受到消息面影响较大，在当前经济持续下行、货币政策并未大幅放松的背景下，反弹如若继续延续，则需要政策改善预期的进一步兑现。（完）

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