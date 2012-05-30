30日午间分析：短线休整实属正常

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到官方文件澄清不会有4万亿投资政策出台的消息的影响，今日A股市场早盘反弹明显受阻，近两日强势股普遍出现回调，不过，盘中个股仍保持一定的活跃度，午盘沪综指震荡回升报收於2387.23点，下跌0.10%。
从技术层面分析，大盘连续两个交易日出现中阳线反弹，短线出现休整实属正常，同时随着股指逼近2400点关口，上方压力需要震荡消化，预计大盘回调幅度有限。
笔者认为，本周股指走势受到消息面影响较大，在当前经济持续下行、货币政策并未大幅放松的背景下，反弹如若继续延续，则需要政策改善预期的进一步兑现。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。