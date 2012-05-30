30日盘後分析：寻找弱势中的投资机会

受到消息面澄清报导的影响，连续两个交易日的反弹终於暂缓了脚步，全天A股市场呈现窄幅横盘震荡整理态势，尽管近两日表现强劲的周期股回落，但是市场仍保持较高的活跃度，显示短线强势格局仍在，尾盘沪综指最终报收於2384.67点，下跌0.21%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到消息面澄清报导的影响，连续两个交易日的反弹终於暂缓了脚步，全天A股市场呈现窄幅横盘震荡整理态势，尽管近两日表现强劲的周期股回落，但是市场仍保持较高的活跃度，显示短线强势格局仍在，尾盘沪综指最终报收於2384.67点，下跌0.21%。

从技术层面分析，大盘连续两个交易日出现中阳线反弹，涨速过快之後出现休整实属正常，同时随着股指逼近2400点关口，上方压力需要震荡消化，以当前的估值水平，预计大盘回调幅度有限。

随着时间临近月末，5月份宏观经济数据即将公布，数据的好坏势必对A股市场短期走势造成影响，尤其是在“稳增长”的政策导向和宏观数据透露出的一些问题所构成的博弈。

如果经济下行的风险无可避免，如果外部环境压力难以化解，最好的办法是正视它而不是回避和掩盖。众所周知，现阶段经济下行风险不小，上市公司业绩滑落预期仍在，同时投资者也做好了在经济不景气周期中投资机会缺失的准备。不过即便在熊市中，我们仍能找到机会，

目前市场存在着正反两种观点，一方面，乐观的认为，管理层一系列相关刺激政策终将出台，虽然逆周期政策难以达到2009年水平，但是政策预期的存在恰恰是弱势中资金主动寻找机会的动力。

另一方面，悲观的认为，欧债危机前途未卜，中国经济增速持续放缓，在内忧外困的困境下，看淡市场是从整个经济的角度给予的宏观评价。在缺乏基本面支撑的情况下，A股并不具备持续上涨的条件。

笔者认为，上述两种观点都有自己的论据支撑，经济持续下行强化刺激政策预期，而刺激政策的出台又受制於当前的内外部经济环境，在这样的矛盾下，造就了当前市场的市场格局，即虽然未来A股中期走势仍不乐观，但是难道A股市场就此没有机会了吗？

答案是否定的，因此，投资者对於短期市场也不用太过悲观。在短线反弹并未终结的过程中，期间的参与价值来自於跌出来的机会，投资者可以加大对低估值周期股的关注力度。

总的来说，对比历史阶段A股市场的走势，很难发现哪个因素会对市场起到决定性的影响，一定是多个因素发生共振後才会改变市场的运行趋势，延续这个思路，我们来研判目前市场的趋势，也应该从多方面综合考虑。

目前除了宏观政策有一些积极的变化外，其他各个因素仍然不乐观，而仅靠宏观政策的预调微调无法扭转市场，因此现阶段，投资者还是要以弱势思维来应对当前市场，积极寻找弱势中的投资机会。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。