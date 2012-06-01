1日午间分析：PMI不佳 市场提前消化

国家统计局周五公布，中国宏观经济先行指标--5月PMI降至50.4，远低於上月触及的一年高点53.3，与经济增长率回落的趋势是一致的。11个分项指数仅有产品库存上升，显示需求疲软已令企业活动大为降温。

笔者认为，今日公布的数据进一步确认了当前低迷的经济形势，但是这种预期已经从盘中体现反映，因此较差的数据并未对市场造成较大的负面影响，同时目前估值水平处於历史底部区域的蓝筹股也封杀了大盘大幅下跌的空间，政策放松在未来一段时间仍将影响市场後市走势，但是大盘要想真正扭转颓势，还是需要基本面的支撑，预计受到政策预期的影响，市场结构性机会将是投资者未来操作的重点。（完）