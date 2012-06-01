1日午间分析：PMI不佳 市场提前消化

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场市场早盘呈现小幅反弹走势，由於5月PMI数据继续回落，经济持续下行强化政策改善预期，短线大盘仍维持强势格局，午盘沪综指报收於2382.29点，上涨0.42%。
国家统计局周五公布，中国宏观经济先行指标--5月PMI降至50.4，远低於上月触及的一年高点53.3，与经济增长率回落的趋势是一致的。11个分项指数仅有产品库存上升，显示需求疲软已令企业活动大为降温。
笔者认为，今日公布的数据进一步确认了当前低迷的经济形势，但是这种预期已经从盘中体现反映，因此较差的数据并未对市场造成较大的负面影响，同时目前估值水平处於历史底部区域的蓝筹股也封杀了大盘大幅下跌的空间，政策放松在未来一段时间仍将影响市场後市走势，但是大盘要想真正扭转颓势，还是需要基本面的支撑，预计受到政策预期的影响，市场结构性机会将是投资者未来操作的重点。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。