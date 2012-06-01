一周综述：期待政策 但不相信政策

经历了“失望”的5月行情後，本周五，A股市场勉强迎来6月开门红。面对5月PMI数据再创新低的不利影响，沪深两市股指最终双双收出阳十字星。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历了“失望”的5月行情後，本周五，A股市场勉强迎来6月开门红。面对5月PMI数据再创新低的不利影响，沪深两市股指最终双双收出阳十字星。

从本周股指运行走势看，大盘在连续三周下跌後，在政策面提振下，於本周迎来了久违的反弹走势，周初两个交易日的放量中阳线反弹，使得市场重燃做多热情，但是在政策利好与经济下行的PK中，随着多空阵营的分明，使得股指反弹并非一路坦途，後半周股指基本上维持强势震荡格局。

国家统计局周五公布，中国宏观经济先行指标--5月PMI降至50.4，远低於上月触及的一年高点53.3，与经济增长率回落的趋势是一致的。11个分项指数仅有产品库存上升，显示需求疲软已令企业活动大为降温。

实际上，5月PMI的走低基本上符合市场预期，PMI数据进一步确认当前经济仍然处於下行通道，由於此前汇丰PMI预览值已经有所预示，因此，数据并未对市场造成较大的负面影响，只要经济恶化没有超出预期，对於A股的而言，持续大幅下行的空间将有限。

笔者认为，经济持续下行强化刺激政策预期，而刺激政策的出台又受制於当前的内外部经济环境，在这样的矛盾下，造就了当前市场的市场格局。

首先，如果经济下行的风险无可避免，如果外部环境压力难以化解，最好的办法是正视它而不是回避和掩盖。众所周知，现阶段经济下行风险不小，上市公司业绩滑落预期仍在，看淡市场是从整个经济的角度给予的宏观评价。在缺乏基本面支撑的情况下，A股并不具备持续上涨的条件。

其次，鉴於目前较为悲观的经济形势，市场政策放松预期得到进一步强化，不仅市场不乏结构性机会，同时也使得部分资金勇于参与到短线反弹中，但是基本面不利的背景下，仅靠政策支撑的反弹的高度和持续性，又不禁让投资者产生质疑，本周先高後低的成交量走势，恰恰反映出市场谨慎情绪并没有因为指数反弹而得到有效缓解。信心不足的根源，说到底还是经济底尚未出现。

最後，由於政策加码预期存在，再加上估值水平处於历史底部的蓝筹股基本上封上了市场大幅下挫的空间，因此，本周个股活跃度较前期有了明显的提高，这其中一部分来自於政策受益概念股，而其他则来自於题材的炒作。

总的来说，很长一段时间以来，A股市场处於内忧外患的环境中，外有欧债风暴的侵袭，内有经济持续下行以及上市公司业绩下滑的压力，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，特别是近一段时间利好政策不断出台，使得市场对於政策的依赖性越来越强。

但是受悲观情绪影响，反向思维认为政策放松力度越大，说明经济面临的问题也越大，陷入到期待政策但又不相信政策的怪圈中，正是受这种投资思路左右，反弹始终显得犹豫不决。

短期看，大盘短线反弹并未完全终结，但是多空分歧的加剧显示大盘後市存在一定的变数，对比历史阶段A股市场的走势，很难发现哪个因素会对市场起到决定性的影响，一定是多个因素发生共振後才会改变市场的运行趋势，延续这个思路，我们来研判目前市场的趋势，也应该从多方面综合考虑。

目前除了宏观政策有一些积极的变化外，其他各个因素仍然不乐观，政策放松在未来一段时间仍将影响市场後市走势，但是大盘要想真正扭转颓势，还是需要基本面的支撑，而仅靠宏观政策的预调微调无法扭转市场，因此现阶段，投资者还是要以弱势思维来应对当前市场，积极寻找弱势中的投资机会。（完）

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