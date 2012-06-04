4日午间分析：沪指早盘大跌1.78%

笔者认为，短期内A股市场处於内忧外困的背景下，任何利空因素都会被放大，外围股市的暴跌对市场形成较大的心理冲击，而国内经济下行风险增大则是当前股市低迷的内在症结，相信随着政策放松力度的加大，市场仍然会出现一定的结构性机会，但是投资者参与的同时保持仓位控制。（完）