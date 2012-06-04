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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 4日 星期一 12:12 BJT

4日午间分析：沪指早盘大跌1.78%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到上周五欧美股市暴跌以及经济下行风险大增的影响，今日A股市场早盘呈现低开低走态势。其中盘中多数个股呈现调整态势，拖累指数大幅下挫，市场谨慎情绪骤然升温，午盘沪综指报收於2331.25点，下跌1.78%。

笔者认为，短期内A股市场处於内忧外困的背景下，任何利空因素都会被放大，外围股市的暴跌对市场形成较大的心理冲击，而国内经济下行风险增大则是当前股市低迷的内在症结，相信随着政策放松力度的加大，市场仍然会出现一定的结构性机会，但是投资者参与的同时保持仓位控制。（完）

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