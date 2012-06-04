4日盘後分析：A股“变脸”

经过上周的超跌反弹後，在经济下行风险加大以及欧美股市暴跌的拖累下，今日A股市场大幅下挫，遭遇“黑色星期一”。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过上周的超跌反弹後，在经济下行风险加大以及欧美股市暴跌的拖累下，今日A股市场大幅下挫，遭遇“黑色星期一”。

早盘沪深两市股指双双大幅跳空低开，随後呈现低位震荡整理态势，尽管股指一度试图回升，无奈市场空头气氛浓厚，多方有心无力；午後股指继续跳水直逼2300点关口，并创出近几周调整新低，尾盘沪综指报收於2308.55点，下跌2.73%。

从技术层面分析，今日跳空缺口是去年8月19日以来的最大向下跳空缺口，短期技术形态再度恶化，同时今日股指大幅下挫过程中，量能放大并不是很明显，并没有出现以今日指数跌幅相匹配的水平，一方面说明指数底部承接力不足，另一方面说明短线股指回补难度较大。

对於今日大盘出现近期罕见的暴跌，笔者认为有以下几点原因：

首先，经济下行风险加大。随着上周五5月份PMI数据继续回落，市场对於国内经济形势的担忧进一步升温，虽然管理层近期出台一系列刺激政策，但是明显缺乏有效的政策手段对抗经济增速下滑，经济底的出现时间再增不确定性。

其次，欧美股市暴跌。随着欧债危机愈演愈烈，欧美股市连续出现下跌，在全球风险偏好增加的同时，缺乏基本面支撑的A股市场很难独善其身，跟跌的特性再度体现，同时心理层面的冲击不容小觑。

最後，今日消息面称中国将适时启动国际板试点，“销声匿迹”一段时间的国际板推出再次付出水平，虽然还处於推出前的准备阶段，但是明显打击了市场本就脆弱的信心。

总的来说，在当前内忧外困的背景下，大盘再度走弱是多方利空因素共振的结果，尽管目前A股市场仍未完全摆脱“政策市”的痕迹，但是市场情绪将在经济基本面和政策维稳之间纠结，势必加剧指数波动，预计大盘弱势震荡寻支撑将是5月份宏观经济数据出台前的主基调。

操作上，鉴於短期指数仍有一定的杀伤力，投资者不可盲目抢反弹，仓位继续保持轻仓为主。（完）

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