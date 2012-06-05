5日午间分析：沪指早盘弱势依旧

笔者认为，在欧美股市连跌、国内经济下行的双重压力下，本周大盘呈现破位走势，虽然短线下跌过快引发技术性反弹，但是明显力度较弱，尤其是在内忧外困的背景下，大盘短期内难以摆脱弱势走势。不过投资者也不宜过分悲观，毕竟蓝筹股估值水平封杀了大盘大幅下跌的空间，同时寄望政策红利的阶段还未过去，市场仍会出现结构性机会。（完）