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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 5日 星期二 11:48 BJT

5日午间分析：沪指早盘弱势依旧

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

随着证监会澄清国际板推出还没有时间表，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是其中技术性弱势反弹味道较浓，同时随着昨日大盘跳空大幅下挫，短线下跌风险仍没有解除，午盘沪综指报收於2306.68点，下跌0.08%。

笔者认为，在欧美股市连跌、国内经济下行的双重压力下，本周大盘呈现破位走势，虽然短线下跌过快引发技术性反弹，但是明显力度较弱，尤其是在内忧外困的背景下，大盘短期内难以摆脱弱势走势。不过投资者也不宜过分悲观，毕竟蓝筹股估值水平封杀了大盘大幅下跌的空间，同时寄望政策红利的阶段还未过去，市场仍会出现结构性机会。（完）

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