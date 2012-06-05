5日午间分析：沪指早盘弱势依旧

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
随着证监会澄清国际板推出还没有时间表，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是其中技术性弱势反弹味道较浓，同时随着昨日大盘跳空大幅下挫，短线下跌风险仍没有解除，午盘沪综指报收於2306.68点，下跌0.08%。
笔者认为，在欧美股市连跌、国内经济下行的双重压力下，本周大盘呈现破位走势，虽然短线下跌过快引发技术性反弹，但是明显力度较弱，尤其是在内忧外困的背景下，大盘短期内难以摆脱弱势走势。不过投资者也不宜过分悲观，毕竟蓝筹股估值水平封杀了大盘大幅下跌的空间，同时寄望政策红利的阶段还未过去，市场仍会出现结构性机会。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。