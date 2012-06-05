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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 5日 星期二 16:56 BJT

5日盘後分析：短期维持弱平衡态势

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日64点长阴後，随着证监会澄清国际板推出五具体时间表，短线紧张情绪得到一定的缓解，受此影响，今日A股市场全天呈现弱势震荡整理态势，盘中沪综指一度弱势反弹，尾盘沪综指报收於2311.92点，微涨0.15%。

从技术层面分析，经过昨日短线快速大幅下跌後，今日指数出现技术性弱势反弹，但是由於市场谨慎情绪浓厚，再加上昨日跳空缺口压力较大，预计股指反抽力度较弱，大盘短期内回补缺口的可能性不大，预计未来大盘仍将围绕半年线呈现震荡整理态势。

笔者认为，近一段时间A股受到各种不利因素影响，系统性机会明显缺失，虽然政策红利并未完结，市场结构性机会不少，但是要想扭转颓势，短时间内大盘并不具备条件。

一方面，5月PMI数据预示经济增速下滑有所加快，加之6月9日一系列5月经济数据行将公布，市场担忧国内经济增速下行局势难以扭转。在此背景下，资金选择观望在所难免，从今日成交量明显萎缩就可见一斑。

另一方面，欧债问题进入“深水区”，海外股市深幅调整，资金避险情绪大幅提升，对A股心理层面产生较大的冲击。

总的来说，短线大盘维持弱势整理格局；虽然大盘不排除进一步下探的可能，但是市场情绪并未出现极度恐慌的局面，同时低估值水平也封锁了下跌空间。预计大盘弱势震荡寻支撑将是5月份宏观经济数据出台前的主基调，直至有新的和实质性的利多（或利空）因素出现。（完）

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