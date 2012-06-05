5日盘後分析：短期维持弱平衡态势

从技术层面分析，经过昨日短线快速大幅下跌後，今日指数出现技术性弱势反弹，但是由於市场谨慎情绪浓厚，再加上昨日跳空缺口压力较大，预计股指反抽力度较弱，大盘短期内回补缺口的可能性不大，预计未来大盘仍将围绕半年线呈现震荡整理态势。

总的来说，短线大盘维持弱势整理格局；虽然大盘不排除进一步下探的可能，但是市场情绪并未出现极度恐慌的局面，同时低估值水平也封锁了下跌空间。预计大盘弱势震荡寻支撑将是5月份宏观经济数据出台前的主基调，直至有新的和实质性的利多（或利空）因素出现。（完）