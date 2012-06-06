6日午间分析：沪指早盘反弹未果

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
随着昨夜欧美市场止跌，今日早盘沪深两市股指一度震荡反弹，但是无奈市场谨慎情绪浓厚，同时经济下行忧虑困扰市场，股指最终反弹无力且震荡回落，午盘沪综指报收於2306.37点，下跌0.24%，继续围绕2300点关口附近呈现弱势震荡格局。
从早盘盘面观察，防御性较好的大消费概念股依然受追捧，但是热点的集中度不高，并呈现出散乱的态势，热点效应不高，这说明了当前资金心态不稳、情绪偏谨慎的现状。
笔者认为，当前市场的主要逻辑仍未发生改变，即政策放松与经济下行继续博弈。尽管政策红利会对市场形成局部效应，稳增长政策的获批、兑现仍然需要一个过程。在此背景下，5月宏观经济数据的公布将为近期一个关键时间点，数据的好坏以及後续政策的出台，将会直接影响到短期股指的走向，在此之前，大盘或弱势震荡以等待方向的明朗。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。