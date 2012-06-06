6日午间分析：沪指早盘反弹未果

从早盘盘面观察，防御性较好的大消费概念股依然受追捧，但是热点的集中度不高，并呈现出散乱的态势，热点效应不高，这说明了当前资金心态不稳、情绪偏谨慎的现状。

笔者认为，当前市场的主要逻辑仍未发生改变，即政策放松与经济下行继续博弈。尽管政策红利会对市场形成局部效应，稳增长政策的获批、兑现仍然需要一个过程。在此背景下，5月宏观经济数据的公布将为近期一个关键时间点，数据的好坏以及後续政策的出台，将会直接影响到短期股指的走向，在此之前，大盘或弱势震荡以等待方向的明朗。（完）