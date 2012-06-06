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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 6日 星期三 11:53 BJT

6日午间分析：沪指早盘反弹未果

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

随着昨夜欧美市场止跌，今日早盘沪深两市股指一度震荡反弹，但是无奈市场谨慎情绪浓厚，同时经济下行忧虑困扰市场，股指最终反弹无力且震荡回落，午盘沪综指报收於2306.37点，下跌0.24%，继续围绕2300点关口附近呈现弱势震荡格局。

从早盘盘面观察，防御性较好的大消费概念股依然受追捧，但是热点的集中度不高，并呈现出散乱的态势，热点效应不高，这说明了当前资金心态不稳、情绪偏谨慎的现状。

笔者认为，当前市场的主要逻辑仍未发生改变，即政策放松与经济下行继续博弈。尽管政策红利会对市场形成局部效应，稳增长政策的获批、兑现仍然需要一个过程。在此背景下，5月宏观经济数据的公布将为近期一个关键时间点，数据的好坏以及後续政策的出台，将会直接影响到短期股指的走向，在此之前，大盘或弱势震荡以等待方向的明朗。（完）

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