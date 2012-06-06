6日盘後分析：君子不立危墙之下

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场呈现缩量小幅下跌走势。尽管早盘股指一度冲高为市场注入些许活力，但是无奈内忧外困以及市场人气低迷，指数反弹力度因此而显得较为疲弱。

从技术角度看，经过周一的长阴後，近两日股指盘中偶有反弹，但是市场成交量低迷，各方人士均处於观望之中，因此短期内股指仍存在较大的变数，技术反弹没有成交量的支撑，没有市场人气的烘托，其力度必然有限。

从近一段时间市场表现看，管理层的干预是有效果的，对於各路较为谨慎的资金起到了一定的提振作用。虽然不排除大盘进一步寻底的可能，但是在政策预期与经济下行的博弈中，也会出现一定的反弹机会。

笔者认为，反弹的机会可能出现在这样两种情况下，第一种是管理层出台利好政策引发的，实质性的利好可能会使得股指形成持续的反弹行情，但就目前态势看，似乎并无迹象。

另一种反弹机会则是来源於市场自身，半年线所在的位置会有一定程度的支撑作用。随着短期风险的释放，再加上政策红利并未完结，短期会产生交易性机会，但这种反弹幅度有限，而且应该是昙花一现。

从市场未来走势分析，笔者认为在利空消息和市场的非理性因素消化後，股指将呈现出宽幅震荡格局，而现在的点位恰好位於不上不下的位置，因此在5月宏观经济数据出台前，短期大盘或将维持弱平衡态势。

可以说本周一的暴跌来势汹汹，且全无征兆，从机构到散户，几乎无一幸免，随着股指的跌势趋缓，也许会展开自救行情，如果短期继续探底，也不必恐慌，建议重仓的投资者等待个股的反弹机会减仓观望。

而对於轻仓的投资者，目前则占据着较大的主动，随着大盘大幅下跌空间有限，股指在震荡过程中，一些前期被市场错杀的个股机会将会逐渐凸显出来，所谓大浪淘沙始见真金。

有句话叫做，君子不立危墙之下，在现阶段，耐心是对投资者最大的考验。就目前的弱势而言，投资者不必恐慌，也不必杀跌，只要有良好业绩的支撑，是金子就总会发光的；而空仓的投资者，更是考验忍耐力的时候，在成交量没有有效放大前，建议投资者以观望为主，不要盲目的进行抢反弹操作。（完）

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