7日午间分析：A股难摆脱弱势

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到美联储推出新一轮经济刺激政策预期升温的提振，昨夜欧美市场纷纷出现大涨，在外围市场有所好转的背景下，国内消息面今日也暖风频吹，但是从A股早盘表现看，似乎对周边利好消息并不感冒，或者说相比于亚太区周边股市今日的表现，A股表现的较为疲弱，股指高开後持续回落，成交保持低迷水平，午盘沪综指报收於2313.55点，微涨0.17%。
笔者认为，尽管外部环境有所好转，但是对於国内投资者而言，更关心国内宏观经济情况，在5月经济数据没有公布前，市场谨慎情绪仍然较为浓厚，未来经济的不确定性以及政策刺激的预期都成为左右短期市场走势的关键因素，目前看大盘中期走势仍不乐观。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。