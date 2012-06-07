7日午间分析：A股难摆脱弱势

受到美联储推出新一轮经济刺激政策预期升温的提振，昨夜欧美市场纷纷出现大涨，在外围市场有所好转的背景下，国内消息面今日也暖风频吹，但是从A股早盘表现看，似乎对周边利好消息并不感冒，或者说相比于亚太区周边股市今日的表现，A股表现的较为疲弱，股指高开後持续回落，成交保持低迷水平，午盘沪综指报收於2313.55点，微涨0.17%。