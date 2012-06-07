7日盘後分析：耐心等待止跌信号

今日A股市场“跟跌不跟涨”的特性再次暴露无遗。就在昨夜欧美股市以及今日亚太区主要股市纷纷大涨的背景下，沪深两市股指却纷纷继续震荡下挫，其中沪综指午後跳水直接跌破2300点关口，并最终报收於2293.13点，下跌0.71%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场“跟跌不跟涨”的特性再次暴露无遗。就在昨夜欧美股市以及今日亚太区主要股市纷纷大涨的背景下，沪深两市股指却纷纷继续震荡下挫，其中沪综指午後跳水直接跌破2300点关口，并最终报收於2293.13点，下跌0.71%。

从技术层面分析，短线技术形态进一步恶化，弱势特征较为明显，同时指数还没有出现明确的止跌信号，预计大盘短期仍将维持震荡寻支撑格局。

从今日盘面观察，尽管大盘表现低迷，但是盘中仍不乏亮点，除了政策扶持预期及防御性较好的消费板块表现不俗外，地产股成为今日维系市场信心的主要力量，地产股之所以逆势走强，主要原因在於部分资金认同当前A股系统性大跌风险较小，虽然楼市仍处於严厉的调控中，但是资金却敢于运作。

笔者认为，虽然外部环境有所好转，但是临近5月宏观数据的公布期，资金普遍选择观望。面对经济继续下行的趋势，5月数据难以出现超预期，因此多数资金等待政策面进一步明朗，短期来看，在5月份宏观经济数据出炉前，市场或将延续缩量震荡的格局。

操作上，在大盘没有出现明确止跌信号前，投资者不可盲目抄底抢反弹，短期建议投资者以观望为主。（完）

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