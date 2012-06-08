8日午间分析：降息难敌经济下行

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
昨晚央行意外降息，使得市场热盼的利好终於兑现，但是从今日A股市场早盘表现看，除了早盘跳空高开外，其余时间大盘继续表现疲弱，市场谨慎情绪并未明显缓解，这无疑说明当前经济下行的风险成为困扰大盘的关键因素，午盘沪综指报收於2296.24点，微涨0.14%。
笔者认为，降息利好的出现，虽然对短期市场形成一定的刺激，但是在5月经济数据出炉前，大多资金仍选择继续观望，未来经济走向决定当前市场投资预期。尽管预期利好兑现，短线或引发反弹，但是市场信心并非短时间能够恢复，股指要走出底部还为时尚早，建议投资者耐心等待数据出炉。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。