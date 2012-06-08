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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 8日 星期五 11:48 BJT

8日午间分析：降息难敌经济下行

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨晚央行意外降息，使得市场热盼的利好终於兑现，但是从今日A股市场早盘表现看，除了早盘跳空高开外，其余时间大盘继续表现疲弱，市场谨慎情绪并未明显缓解，这无疑说明当前经济下行的风险成为困扰大盘的关键因素，午盘沪综指报收於2296.24点，微涨0.14%。

笔者认为，降息利好的出现，虽然对短期市场形成一定的刺激，但是在5月经济数据出炉前，大多资金仍选择继续观望，未来经济走向决定当前市场投资预期。尽管预期利好兑现，短线或引发反弹，但是市场信心并非短时间能够恢复，股指要走出底部还为时尚早，建议投资者耐心等待数据出炉。（完）

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