一周综述：市场是否欢迎降息？

市场到底是不是欢迎降息？虽然答案是肯定的，但是从市场表现看，离预期相差甚远。对於本周A股市场而言，可以用一个字来形容，那就是：跌。利好出台前跌，出台後还跌，而跌的背後却反映出当前市场处於极度弱势中。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

市场到底是不是欢迎降息？虽然答案是肯定的，但是从市场表现看，离预期相差甚远。对於本周A股市场而言，可以用一个字来形容，那就是：跌。利好出台前跌，出台後还跌，而跌的背後却反映出当前市场处於极度弱势中。

面对本周前四个交易日连续下跌的不利局面，尽管央行周四晚间意外降息，但是从周五市场表现看，并不为利好所动，除了早盘跳空高开後，全天基本处於弱势震荡格局中，在降息利好与经济下行风险的PK中，空方明显占据上方，沪综指最终反弹未果并报收於2281.45点，下跌0.51%。

可以说，此次降息在出台时间的选择上让市场大呼意外。有不少人欣慰降息周期开启的同时，也有不少人仍抱有悲观看法。本周末5月份宏观经济数据即将公布，央行选择在数据前公布，是不是意味着该月数据不佳，提前做好准备。从目前已经公布的数据以及预期看，经济下行风险不容乐观。

众所周知，A股市场又称“政策市”，政策导向对市场走势有着非常关键的、甚至是决定性的影响作用，于是在对後市的判断上，投资者也学会了“跟着政策走”的简单逻辑。

很长一段时间以来，A股市场处於内忧外患的环境中，外有欧债危机风暴的侵袭，内有宏观经济下行、上市公司业绩下滑的影响以及资金面的压力，依靠自身力量修复市场格局、重建信心在短期内恐怕是不太现实的，因此在一个特定的趋势下，政策成为左右市场走势的关键因素，市场对於政策的依赖性也越来越强。

对於A股而言，调整利率与股市只有间接关系，没有什麽直接证据可以证明利息下调会提振股市，降息肯定会对市场短期情绪带来刺激，尤其是在当前基本面堪忧的情况下，但是关键问题在於这种短期效应能持续多长时间，同时效应过後A股走势将会如何？

说到短期效应，从周五的走势看，无疑给投资者泼了一盆冷水，指数既未能摆脱高开低走的命运，也未能摆脱降息後首日下跌的历史规律。虽然市场并未产生恐慌情绪，但是相信看淡後市的投资者大有人在。

不过，投资者也不用过度悲观，经过前期的持续调整，经济下行预期在一定程度上已经被股价有所反映，在经济硬着陆风险较小的背景下，随着政策红利的不断释放，市场还是会涌现出不少的结构性机会。

对於本次降息，投资者应该清醒认识到，降息并不能作为判断大盘真正企稳的关键因素。央行此次利率下调，有助於降低企业经营成本又能增加其信贷需求，因而对稳增长、防止经济增速继续下滑将发挥重要作用。可以说此次降息，信号作用明显大於实际作用。

短期看，本次降息的影响毋庸置疑是正向的，但从历史经验看，考虑到国内经济底部未现、欧债危机尚未彻底解决，在5月经济数据出炉前，市场观望情绪仍较为浓厚，未来经济走向决定当前市场投资预期。

尽管预期利好兑现，短线或引发反弹，但是市场信心并非短时间能够恢复，股指要走出底部还为时尚早，建议投资者耐心等待数据出炉，将更多注意力转移到基本面上，不可盲目乐观。（完）

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