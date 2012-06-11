11日午间分析：沪指早盘小幅反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
随着5月份宏观经济数据出炉，基本好於此前预期，市场悲观情绪得到一定的缓解，受此影响，今日A股市场早盘呈现小幅震荡反弹走势，虽然股指上行力度较弱，但是此前五连阴的跌势有所趋缓，午盘沪综指报收於2288.70.点，上涨0.32%。
上周末，5月份宏观经济数据发布。尽管PPI显示经济下行局面没有明显改善，工业生产盈利能力仍处於下滑趋势中，但是无论是工业增加值、固定资产投资，还是进出口数据，都明显好於市场预期，显示经济并未如市场预期那般差，这使得上周四央行意外降息被赋予了更多的积极作用。
笔者认为，短期内大盘有望止跌反弹，但是仅是大盘连跌後的技术性修复，毕竟经济仍处於探底的过程中，因此，投资者不可盲目乐观。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。