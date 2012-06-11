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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 11日 星期一 11:51 BJT

11日午间分析：沪指早盘小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

随着5月份宏观经济数据出炉，基本好於此前预期，市场悲观情绪得到一定的缓解，受此影响，今日A股市场早盘呈现小幅震荡反弹走势，虽然股指上行力度较弱，但是此前五连阴的跌势有所趋缓，午盘沪综指报收於2288.70.点，上涨0.32%。

上周末，5月份宏观经济数据发布。尽管PPI显示经济下行局面没有明显改善，工业生产盈利能力仍处於下滑趋势中，但是无论是工业增加值、固定资产投资，还是进出口数据，都明显好於市场预期，显示经济并未如市场预期那般差，这使得上周四央行意外降息被赋予了更多的积极作用。

笔者认为，短期内大盘有望止跌反弹，但是仅是大盘连跌後的技术性修复，毕竟经济仍处於探底的过程中，因此，投资者不可盲目乐观。（完）

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