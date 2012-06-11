11日盘後分析：当前投资者如何操作

随着上周末5月份宏观经济数据出炉，数据明显好於此前市场预期，受此影响，在降息利好的後续效应下，今日A股市场呈现超跌反弹走势，市场悲观情绪有所好转，沪综指结束五连阴之势并重新站上2300点关口，尾盘沪综指报收於2305.86点，上涨1.07%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

曾子曰：吾日三省吾身，意思是说要时常反省自我，及时审查自己的所得所失，这样才能进步。

随着上周末5月份宏观经济数据出炉，数据明显好於此前市场预期，受此影响，在降息利好的後续效应下，今日A股市场呈现超跌反弹走势，市场悲观情绪有所好转，沪综指结束五连阴之势并重新站上2300点关口，尾盘沪综指报收於2305.86点，上涨1.07%。

从5月份公布的数据看，总体而言，5月份数据显示经济并未如此前市场预期那般差。尽管PPI显示经济下行局面没有明显改善，工业生产盈利能力仍处於下滑趋势中，但是无论是工业增加值、固定资产投资，还是进出口数据，都明显好於市场预期，显示经济并未如市场预期那般差，这使得上周四央行意外降息被赋予了更多的积极作用。

从技术层面分析，今日大盘止跌反弹，更多的是超跌後的技术性反弹，在指数反弹过程中，量能并未有效放大，显示後市反弹延续仍存在较大的变数。尽管沪综指重新站上2300点关口，但是面对上方压力，该点位突破仍有待确认。

笔者认为，现在左右市场走向和投资者情绪的最主要因素就是政策，从金融改革、降准、降息之後市场的走势和政策的导向看，政策红利效应并未完结，盘中的热点也随着政策预期而展开。但是在经济下行风险犹在的背景下，後市难以达到投资者理想中的状态。

不管短期反弹到多少高度，投资者都应清醒的认识到，只要经济不见底，中期调整格局仍将延续，而这种趋势的延续，是源自市场内在需求，任何刺激政策仅仅是一种手段，就算在一系列利好政策的刺激下，大盘反弹表现强劲，也不能简单认为经济下行风险已经被市场完全消化，从而对後市做出过於乐观的预期。

改变一个市场的中期趋势，绝非一两条政策就能办到。这是一个从量变到质变的长期过程，现阶段，正是处於量变的积累过程。在这个积累过程中，股指会有较大波动和反复，是一个令人混沌和迷茫的阶段。

不可否认，影响短期大盘走势的关键因素就是政策，但政策仍具有一定的不确定性，难以预测，在这样的环境下投资者该如何操作呢？

笔者认为，目前市场运行点位应该说是政策所能接受的区间，因此预计在近一段时间内股指以目前位置震荡的可能较大。短期投资者具体操作过程中应注意的问题有这样几个，首先就是不要把价值投资投机化。其次，源自市场自身的需要，不要过分夸大政策的作用。（完）

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