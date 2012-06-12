12日午间分析：沪指早盘延续弱势

笔者认为，A股经过连续的下跌後，尽管本周出现技术反弹，但是由於缺乏成交量配合，同时内外部风险犹在，因此，对於短线的反弹投资者应时刻保持警惕，经济下行风险决定大盘仍处於下跌通道中，操作上多看少动为宜。（完）