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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 12日 星期二 11:34 BJT

12日午间分析：沪指早盘延续弱势

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的无量反弹後，受到昨夜美股下跌的影响，今日A股市场再度陷入弱势震荡整理中。早盘沪综指开盘直接跌破2300点关口後呈现低位震荡态势，盘中个股多数呈现调整态势，午盘沪综指报收於2287.44点，下跌0.80%。

笔者认为，A股经过连续的下跌後，尽管本周出现技术反弹，但是由於缺乏成交量配合，同时内外部风险犹在，因此，对於短线的反弹投资者应时刻保持警惕，经济下行风险决定大盘仍处於下跌通道中，操作上多看少动为宜。（完）

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