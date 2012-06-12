12日盘後分析：“危”与“机”并存

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的缩量反弹後，今日A股市场再度陷入弱势下跌中，短暂的技术性反弹就此告一段落，沪综指再度跌回2300点关口下方。

上周A股经历五连阴，本周一大盘呈现缩量超跌反弹後，今日再度震荡下挫，起原因是多方面的，首先，昨日大盘反弹没有成交量的配合，同时也没有持续的热点板块；其次，欧债危机继续影响着全球市场，昨夜美股收跌，明显波及到今日亚太区主要股市的走势；最後，在当前“经济不好不坏，政策不温不火”的背景下，市场缺乏做多动力。

在这样多重因素的作用下，大盘继续探底之路并不奇怪，可以说，未来市场底部震荡的过程仍将延续一段时日。

成长要付出的代价

近期总是听到一些投资者在抱怨，指数低迷、个股持续下跌、政策不给力等等，似乎前段时间指数连续下挫以及政策不断出台所构筑的“政策底”就意味着後市不应该再有多大的下跌空间，但是要视当时情况而言。众所周知，随着近几年我国资本市场制度的不断完善，较前几年已经有了明显的进步，但是较之发达国家资本市场，我国的市场还处於相对封闭、不成熟的阶段，就象人总要成长一样，我国股市也总要成熟，但是这个成熟的过程势必会出现诸多的波折。

笔者认为，市场近一段时间的弱势震荡来源於对近期、远期一些因素的不确定性考虑。近期的是指欧债危机引发的全球金融市场震荡，虽然说我国A股市场由於相对封闭，所受波动较小，但是在外部环境恶化的同时，A股很难独善其身。

而长期的担忧则是来自於对未来经济下行风险的担忧。随着1～5月份各项宏观经济数据的出台，市场对於未来经济走势的担忧越来越强烈，虽然近期政策刺激措施不断出台，相信未来还会有後续政策的出台，但是对於投资者、对於市场而言，这些政策的效力到底如何，目前仍然是未知数。

就是在这样一种环境下，市场在大家的担心、疑虑和犹豫中表现差强人意，而笔者面对目前的市场结构、政策背景以及基本面的一些情况，同样存在着深深的矛盾。

鉴於近期政策红利效应并未终结，在此支持下股指近期维持住箱体震荡的可能性较大。在风险和机遇并存的市场环境中，我们本着两害相权取其轻、两利相权取其重的原则，忽略股指的涨跌，寻找具有安全边际的品种可以得到较好的效果。（完）

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