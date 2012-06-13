13日午间分析：沪指早盘重返2300

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘再度震荡反弹，沪综指重回2300点上方，同时成交量有所回升，盘中结构性机会大量涌现，给当前弱势中的市场注入了些许活力，在系统性下跌风险有限、股指上行压力较大的背景下，大盘区间震荡、个股逐步活跃或将是未来一段时间的主旋律，午盘沪综指报收於2307.91点，上涨0.79%。
笔者认为，随着5月份经济数据的出炉，市场悲观情绪有所缓解，尽管外围环境不利、经济下行风险仍未解除，但是在政策红利效应并未完结的情况下，市场展开自救行情，结构性机会涌现的背後是个股大面积出现分化，因此，这个时段，甄选个股将成为投资者战略建仓的重中之重，稳定增长且估值合理甚至偏低的股票值得投资者重点挖掘。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。