13日午间分析：沪指早盘重返2300

今日A股市场早盘再度震荡反弹，沪综指重回2300点上方，同时成交量有所回升，盘中结构性机会大量涌现，给当前弱势中的市场注入了些许活力，在系统性下跌风险有限、股指上行压力较大的背景下，大盘区间震荡、个股逐步活跃或将是未来一段时间的主旋律，午盘沪综指报收於2307.91点，上涨0.79%。