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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 13日 星期三 11:52 BJT

13日午间分析：沪指早盘重返2300

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘再度震荡反弹，沪综指重回2300点上方，同时成交量有所回升，盘中结构性机会大量涌现，给当前弱势中的市场注入了些许活力，在系统性下跌风险有限、股指上行压力较大的背景下，大盘区间震荡、个股逐步活跃或将是未来一段时间的主旋律，午盘沪综指报收於2307.91点，上涨0.79%。

笔者认为，随着5月份经济数据的出炉，市场悲观情绪有所缓解，尽管外围环境不利、经济下行风险仍未解除，但是在政策红利效应并未完结的情况下，市场展开自救行情，结构性机会涌现的背後是个股大面积出现分化，因此，这个时段，甄选个股将成为投资者战略建仓的重中之重，稳定增长且估值合理甚至偏低的股票值得投资者重点挖掘。（完）

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