版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 14日 星期四 11:57 BJT

14日午间分析：轻指数 重个股

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场始终表现涨跌互现的走势。受到昨夜欧美市场普跌以及惠誉调低西班牙政府债券消息影响，今日A股再度呈现低位横盘震荡整理态势，尽管指数难有作为，但是盘中仍有不少板块个股表现较好 ，不过近期表现强势的券商与地产板块出现调整，多少影响到市场人气，午盘沪综指报收於2311.38点，下跌0.33%。

笔者认为，在政策红利效应与经济下行风险形成弱平衡的背景下，欧美市场波动对A股市场情绪波动的影响更加明显，目前大盘上下大幅空间均有限，因此，投资者也不必过分担忧，A股在指数震荡的情况下有望演绎结构性行情。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐