14日午间分析：轻指数 重个股

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
本周A股市场始终表现涨跌互现的走势。受到昨夜欧美市场普跌以及惠誉调低西班牙政府债券消息影响，今日A股再度呈现低位横盘震荡整理态势，尽管指数难有作为，但是盘中仍有不少板块个股表现较好 ，不过近期表现强势的券商与地产板块出现调整，多少影响到市场人气，午盘沪综指报收於2311.38点，下跌0.33%。
笔者认为，在政策红利效应与经济下行风险形成弱平衡的背景下，欧美市场波动对A股市场情绪波动的影响更加明显，目前大盘上下大幅空间均有限，因此，投资者也不必过分担忧，A股在指数震荡的情况下有望演绎结构性行情。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。