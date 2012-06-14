14日午间分析：轻指数 重个股

本周A股市场始终表现涨跌互现的走势。受到昨夜欧美市场普跌以及惠誉调低西班牙政府债券消息影响，今日A股再度呈现低位横盘震荡整理态势，尽管指数难有作为，但是盘中仍有不少板块个股表现较好 ，不过近期表现强势的券商与地产板块出现调整，多少影响到市场人气，午盘沪综指报收於2311.38点，下跌0.33%。