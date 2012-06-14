14日盘後分析： A股犹如死水微澜

尽管本周A股市场涨跌互现，但是不可否认的是，在指数波动不断的背景下，市场内的赚钱效应有所好转，消费类股票成为本周少有的表现强势的板块，市场结构性机会凸显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管本周A股市场涨跌互现，但是不可否认的是，在指数波动不断的背景下，市场内的赚钱效应有所好转，消费类股票成为本周少有的表现强势的板块，市场结构性机会凸显。

经过昨日强劲的反弹後，今日沪深两市股指再度陷入低位震荡格局中，2300点关口成为多空双方短期争夺的焦点，预计短期内大盘有望延续箱体震荡格局。

随着5月经济数据的出炉，以及央行意外降息後，市场短期内处於政策红利与经济下行博弈的弱平衡状态中，虽然政策面相比于前段时间略有沉寂，但是近期消息面传言较多，对投资者情绪和场内资金的信心形成严重的干扰，造成了本周股指波动有所加剧，抛开短期消息影响，笔者认为A股市场上方还有两座大山的巨大压力。

第一座大山，上市公司业绩。随着中报披露时间的临近，市场对上市公司业绩的担忧也与日俱增，经济增速的下滑、通胀威胁犹在以及外部环境不稳都使得上市公司面临着较为严峻的考验。

第二座大山，强敌环伺。近几年，中国经济的开放程度有了明显的提升，而做为一个新兴的经济体，一个GDP保持多年高速增长的经济体，一个外汇储备全球最大的经济体，在众多发达国家眼中，无异於一只肥硕的羔羊。中国面临的外部竞争环境非常激烈，前有日本之鉴，近有欧债之忧，压力可想而知，而我们的资本市场，更是如履薄冰。

总的来说，在此两座大山的重压之下，A股的系统机会缺失，中期走势存在着诸多的变数。短期市场有如死水微澜，政策不痛不痒，笔者认为A股市场的走势是“维稳”政策的直接反映，而後市发展也将围绕这一政策导向进行。

首先，政策面极力呵护市场。在经济下行风险下，政策改善预期不断升温，管理层试图给A股市场提供一个尽可能的透明空间，不仅推出多项措施力图提振经济，同时出台多个政策规范市场。市场明确的感觉到了政策的呵护。

第二，从本周盘面观察，成交金额的放大缺乏力度，盘面热点也较为凌乱，说明场内机构仍然存在分歧，对於底部的确认和反弹的高度，都需要进一步的统一，在这个过程中，难免会有继续的震荡和调整。

因此笔者建议，虽然机会正在酝酿，但目前还不是买股票的最好时候，投资者可采取以静制动的方式，耐心观察在反弹中哪些行业板块有可能成为主流热点。（完）

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