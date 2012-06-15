一周综述：2300点之上

本周A股市场终於结束上周连续下跌的走势，在降息利好效应以及5月经济数据超预期的提振下，大盘呈现“进二退一”的格局，沪综指再度回到2300点关口上方。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场终於结束上周连续下跌的走势，在降息利好效应以及5月经济数据超预期的提振下，大盘呈现“进二退一”的格局，沪综指再度回到2300点关口上方。

本周五由於昨夜美股上涨以及希腊股市狂涨10%以上，今日沪深两市股指一度震荡走高，但是由於近期强势板块地产股集体回调，对市场人气冲击较大，受此拖累，股指一度冲高回落，午後随着银行股的崛起，大盘最终於尾盘前重新夺回失地，尾盘沪综指报收於2306.85点，上涨0.47%。

从今日盘面观察，有两点现象值得投资者关注。一是，银行股的“异军突起”多少给市场些许意外。由於目前银行股整体估值水平处於历史底部区域，但是今日强势上涨，超跌反弹成分更多一些，一方面，存款利率上浮区间打开对其未来盈利前景带来了较大的冲击；另一方面，传闻称银行坏账有可能超出市场预期。虽然银行股中报业绩可能依旧一枝独秀，但是潜在利空因素在一定程度上限制了该板块的表现。

二是，近期强势的地产股渐渐退潮。一方面，央行银监会双双否认房贷政策放松对地产股产生了较为明显的负面冲击。另一方面，连续上涨後，短线资金获利了结意愿较强，尤其在楼市政策基调不变的背景下，地产板块基本面缺乏实质性的利好。

对於本周A股市场而言，随着5月经济数据的出炉，以及央行意外降息後，市场短期内处於政策红利与经济下行博弈的弱平衡状态中，市场内的赚钱效应有所好转，但是投资者情绪很容易受到各方因素的影响，这从本周股指波动明显加剧就可以看出。

笔者认为，现在左右市场走向和投资者情绪的最主要因素就是政策，但是改变一个市场的中期趋势，绝非一两条政策就能办到。从金融改革、降准、降息之後市场的走势和政策的导向看，政策红利效应并未完结，盘中的热点也随着政策预期而展开。但是在经济下行风险犹在的背景下，後市难以达到投资者理想中的状态。

不管短期反弹到多少高度，投资者都应清醒的认识到，只要经济不见底，中期调整格局仍将延续，而这种趋势的延续，是源自市场内在需求，任何刺激政策仅仅是一种手段，就算在一系列利好政策的刺激下，大盘反弹表现强劲，也不能简单认为经济下行风险已经被市场完全消化，从而对後市做出过於乐观的预期。

目前A股市场上方还有两座大山的巨大压力。第一座大山，上市公司业绩。随着中报披露时间的临近，市场对上市公司业绩的担忧也与日俱增，经济增速的下滑、通胀威胁犹在以及外部环境不稳都使得上市公司面临着较为严峻的考验。

第二座大山，强敌环伺。近几年，中国经济的开放程度有了明显的提升，而做为一个新兴的经济体，一个GDP保持多年高速增长的经济体，一个外汇储备全球最大的经济体，在众多发达国家眼中，无异於一只肥硕的羔羊。中国面临的外部竞争环境非常激烈，前有日本之鉴，近有欧债之忧，压力可想而知。本周末，希腊将进行大选，不排除大选结果导致金融市场动荡的可能，在外部环境动荡加剧的同时，A股很难独善其身。

总的来说，目前市场运行点位应该说是政策所能接受的区间，因此预计在近一段时间内股指在当前点位附近震荡的可能较大。短期投资者具体操作过程中应注意的问题有这样几个，首先就是不要把价值投资投机化。其次，源自市场自身的需要，不要过分夸大政策的作用。

在风险和机遇并存的市场环境中，投资者应本着两害相权取其轻、两利相权取其重的原则，忽略股指的涨跌，寻找具有安全边际的品种可以得到较好的效果。（完）

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