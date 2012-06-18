18日午间分析：市场人气有所恢复

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
周末希腊大选结果出炉，支持紧缩措施的新民主党得票率居第一位，市场预期希腊退出欧元区的可能性锐减，受此提振，今日A股市场早盘高开高走，在券商、医药等板块个股的带动下，沪综指震荡上行，午盘沪综指报收於2322.86点，上涨0.69%。
从技术层面看，尽管短期股指延续反弹走势，但是目前仅是技术性反弹，随着指数重心继续上移，上方均线压力较为明显 ，同时量价配合还不够理想，预示大盘後市震荡可能性较大。
笔者认为，随着经济数据、外围格局国内外不确定因素的陆续明朗，A股市场的人气有所恢复，但是经济底还未确立，这对於短期反弹的延续存在较大的变数。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。