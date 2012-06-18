18日盘後分析：拨开云雾 才见方向

受到希腊大选结果的影响，来自外部的风险得到短暂的缓解，A股市场今日继续震荡反弹，不过表现较为温和，与其说指数上方压力重重，实际上从股指运行看，多方仍受到不确定性因素影响，导致指数上攻无法放开手脚。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到希腊大选结果的影响，来自外部的风险得到短暂的缓解，A股市场今日继续震荡反弹，不过表现较为温和，与其说指数上方压力重重，实际上从股指运行看，多方仍受到不确定性因素影响，导致指数上攻无法放开手脚。

从盘面观察，尽管近期指数表现相对平淡，但是盘中个股却呈现活跃态势，但是板块直接分化也较为明显，今日医药股继续表现抢眼，而银行、地产表现较弱，对指数形成拖累。

从技术层面分析，近期多空双方围绕2300点展开激烈争夺，虽然目前指数站稳2300点关口，但是指数上方均线压力较大，同时量价配合不甚理想，预计未来指数维持区间震荡的可能性较大。

笔者认为，随着经济数据、外围格局等国内外不确定因素的陆续明朗，A股市场谨慎情绪有所降温，但是经济下行压力仍是当前市场最为困扰的忧虑，只要经济底还未确立，短线技术反弹随时可能终结。

一方面，目前市场正处於经济数据与政策红利的博弈中，在近期相对真空的背景下，市场达到了一种弱平衡状态，因此，来自外部的影响逐渐被放大，但是随着希腊大选结果的出炉，以及6月21日美联储议息会议的谜题被解开，市场关注焦点仍将回归股市内生因素上。

另一方面，正是由於经济底出现的时间不断推迟，使得上市公司业绩下滑预期不断升温，目前已经进入6月下旬，中报即将披露，一旦业绩低於预期，势必影响当前整个市场的估值体系。

总的来说，由於影响市场运行的外部环境、宏观经济、调控政策均存在较大的不确定性，因此预计大盘短期仍将维持窄幅波动走势，随着谜题的陆续揭晓，後市A股走势或将出现方向性选择。（完）

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