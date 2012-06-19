19日午间分析：沪指早盘退守2300

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
尽管外围紧张局势稍有缓解，但是经过昨日无量反弹後，今日A股市场再度陷入窄幅震荡走势，其中沪综指退守2300点关口，市场谨慎情绪依旧浓厚，环保等近期活跃板块出现回调，午盘沪综指报收於2305.14点，下跌0.47%。
笔者认为，随着希腊选举大局已定，来自海外的负面冲击暂且告一段落，本月21日美联储议息会议将是下一个揭晓的谜题。目前市场关注的焦点再度回归到国内基本面，经济下行风险以及政策红利都将继续影响未来指数的走势，尤其是临近中报披露期，业绩下滑风险开始扰动市场。预计短期内大盘难以摆脱弱势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。