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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 19日 星期二 11:59 BJT

19日午间分析：沪指早盘退守2300

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管外围紧张局势稍有缓解，但是经过昨日无量反弹後，今日A股市场再度陷入窄幅震荡走势，其中沪综指退守2300点关口，市场谨慎情绪依旧浓厚，环保等近期活跃板块出现回调，午盘沪综指报收於2305.14点，下跌0.47%。

笔者认为，随着希腊选举大局已定，来自海外的负面冲击暂且告一段落，本月21日美联储议息会议将是下一个揭晓的谜题。目前市场关注的焦点再度回归到国内基本面，经济下行风险以及政策红利都将继续影响未来指数的走势，尤其是临近中报披露期，业绩下滑风险开始扰动市场。预计短期内大盘难以摆脱弱势。（完）

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