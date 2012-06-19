19日盘後分析：A股信心体系亟待重建

尽管外部紧张局势得到一定的缓解，但是当前A股市场谨慎情绪依然浓厚。经过昨日的缩量反弹後，今日A股市场再度弱势震荡下挫，沪综指勉强守住2300点关口，并最终报收於2300.79点，下跌0.66%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管外部紧张局势得到一定的缓解，但是当前A股市场谨慎情绪依然浓厚。经过昨日的缩量反弹後，今日A股市场再度弱势震荡下挫，沪综指勉强守住2300点关口，并最终报收於2300.79点，下跌0.66%。

随着希腊大选结果出炉，希腊退出欧元区可能性锐减，全球股市纷纷做出反映，A股也不例外，周一呈现震荡反弹走势，但是成交量却呈现出与涨幅并不匹配的水平，今日两市成交继续保持萎缩态势，说明当前投资者信心并未有效恢复。

目前市场正处於经济数据以及政策相对真空的情况下，来自於外部的正负面影响有所放大，无论是欧债危机，还是宏观经济下行风险，以及上市公司中报业绩下滑预期，种种因素都对於A股後市起到决定性作用，最终结果就是导致投资者信心严重不足。

投资者的信心受什麽因素影响呢？笔者认为有这样几点，首先是对风险的厌恶。任何一个投资都是利益的追逐者和风险的规避者。尽管欧债危机短期内得到一定的缓解，同时A股市场相对封闭，但是在众多不利因素的影响下，投资者的行为首先体现为对风险的规避。

影响投资者信心的第二个因素是不确定性。目前来看，不确定主要源自政策。对宏观层面的经济增长速度和微观层面上市公司业绩，市场有两个担心，一个是中国经济何时见底，第二个就是是否会造成上市公司业绩大幅度下滑。

面对上述内忧外困的窘境下，A股能否做到一枝独秀？後市又该如何操作？刚刚被不断涌现的结构性行情调动起积极性的A股投资者，再次陷入了迷茫。

笔者认为，在相对可控的A股市场中，决定其走势的无外乎两个因素，一个是政策一个是资金。观察近一段时间，每次反弹行情的出现，无论级别高低，都是直接或间接作用於市场的政策面和资金面。但是经过细心的比较後发现，无论是政策面还是资金面较前期都没有实质性变化，因此也决定了行情的性质只能定位於技术性反弹，是场内资金的小规模活跃营造的题材热点。

此外，国际市场动荡剧烈，A股难免会受到波及，不过这种波动主要还是源自操作层面，市场的内在核心并没有发生变化，再加上政策底的确立，因此这也就决定了股指下跌的空间不会特别大。

对於後期的走势，笔者认为有两种可能。其一，没有实质性政策出台，市场格局没有发生改变，市场在消化内外部风险後，继续依靠自身动能恢复，那麽盘面则表现为指数相对平淡，而题材股仍将占据主流地位，不过操作难度会大大增加。第二种可能就要看政策了。

究竟後市走向如何，目前仍需等待观望，但有一点可以确认的是，在市场格局处於弱势的现阶段，资金安全仍将是投资者参与的首要目标。（完）

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