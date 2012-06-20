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冯涛股市实时分析 | 2012年 6月 20日 星期三 11:59 BJT

20日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现窄幅，横盘震荡整理态势。尽管昨夜欧美股市纷纷收高，但是在经济下行风险的干扰下，同时前期表现活跃的题材股纷纷陷入调整，大盘始终难以摆脱弱势，午盘沪综指报收於2297.88点，下跌0.13%，再度失守2300点关口。

笔者认为，尽管外部冲击短期内得到一定的缓解，但是随着中报披露的临近，经济下行导致上市公司业绩下滑预期开始升温，负面影响力开始有所显现，後市盘中个股分化将会加重，无形中对股指走势产生一定的压力。短期内大盘或将维持震荡格局，直到政策放松和经济下行之间的弱平衡格局被打破。（完）

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