20日盘後分析：市场在等待机会

尽管昨夜欧美股市收高，但是A股市场延续了近两日弱势调整态势。受到前期活跃的题材股全面退潮的影响，今日沪综指继续缩量震荡下探，沪综指再度失守2300点关口，并报收於2292.88点，下跌0.34%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管昨夜欧美股市收高，但是A股市场延续了近两日弱势调整态势。受到前期活跃的题材股全面退潮的影响，今日沪综指继续缩量震荡下探，沪综指再度失守2300点关口，并报收於2292.88点，下跌0.34%。

从技术层面分析，短期技术反弹告一段落，上方均线的压制以及量能的萎缩显示大盘仍处於震荡寻底的过程中，预计短期内大盘仍将维持箱体震荡格局。

从今日盘面观察，前期强势的题材股如医药股陷入调整，这对於市场人气冲击较大，一方面显示当前市场短炒氛围较为浓厚，另一方面，在大盘反复震荡的过程中，热点持续性受到一定的制约。

笔者认为，尽管外部冲击短期内得到一定的缓解，但是随着中报披露的临近，经济下行导致上市公司业绩下滑预期开始升温，负面影响力开始有所显现，後市盘中个股分化将会加重，无形中对股指走势产生一定的压力。短期内大盘或将维持震荡格局，直到政策放松和经济下行之间的弱平衡格局被打破。

对於後市大盘的走势，投资者应做好充分的思想准备，从股指的绝对值看，不排除再度下探的可能，在前期的文章中笔者曾指出，市场进入底部区域不等於大幅上涨，关键是操作策略逐渐明朗起来。

操作上，鉴於未来一段时间内市场将处於箱体震荡格局，而期间的参与价值来自於跌出来的机会。笔者认为箱体过程中指标股机会仍然有限，投资者还应该把关注的焦点集中在小市值品种上，但是切忌追涨。（完）

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