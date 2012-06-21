21日午间分析：经济忧虑升温 沪指早盘大跌

经过连续数日围绕2300点关口反复震荡後，尽管政策面再吹暖风，但是在经济下行风险以及上市公司业绩下滑预期的影响下，今日早盘沪综指再度重心下移，盘中跌破2276点阶段低点，创下5月份调整以来新低，盘中板块个股全面陷入调整，午盘沪综指报收於2257.38点，大跌1.55%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续数日围绕2300点关口反复震荡後，尽管政策面再吹暖风，但是在经济下行风险以及上市公司业绩下滑预期的影响下，今日早盘沪综指再度重心下移，盘中跌破2276点阶段低点，创下5月份调整以来新低，盘中板块个股全面陷入调整，午盘沪综指报收於2257.38点，大跌1.55%。

汇丰银行21日发布的数据显示，6月中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为48.1，为七个月以来最低。制造业产出指数初值为49.1，为三个月以来最低。显示当前经济形势内疲外困，需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势。

笔者认为，随着希腊大选尘埃落定，美联储QE3预期落空，市场焦点将重新回归国内经济。前期强势板块出现调整以及经济下行忧虑升温，导致大盘短线风险骤增，虽然政策红利并未完结，同时政策累积效应逐渐显现，但是当前市场人气低迷，预计大盘短期难有好的表现，震荡筑底仍是近期主旋律。（完）

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