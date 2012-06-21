21日午间分析：经济忧虑升温 沪指早盘大跌

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过连续数日围绕2300点关口反复震荡後，尽管政策面再吹暖风，但是在经济下行风险以及上市公司业绩下滑预期的影响下，今日早盘沪综指再度重心下移，盘中跌破2276点阶段低点，创下5月份调整以来新低，盘中板块个股全面陷入调整，午盘沪综指报收於2257.38点，大跌1.55%。
汇丰银行21日发布的数据显示，6月中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为48.1，为七个月以来最低。制造业产出指数初值为49.1，为三个月以来最低。显示当前经济形势内疲外困，需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势。
笔者认为，随着希腊大选尘埃落定，美联储QE3预期落空，市场焦点将重新回归国内经济。前期强势板块出现调整以及经济下行忧虑升温，导致大盘短线风险骤增，虽然政策红利并未完结，同时政策累积效应逐渐显现，但是当前市场人气低迷，预计大盘短期难有好的表现，震荡筑底仍是近期主旋律。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。