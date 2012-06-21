一周综述：阵痛期下 A股何去何从

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

就在外围股市短期风平浪静之际，A股市场却再起波澜。

尽管今日国内政策面又现积极信号，但是受到今日公布的汇丰中国6月份PMI再创7个月新低的影响，沪深两市股指双双大幅震荡下挫，沪综指直逼2242.35点低点，盘中多数个股出现调整，市场再度陷入沉寂，尾盘沪综指最终报收於2260.88点，下跌1.40%。

从近期股指走势看，多空双方围绕2300点关口呈现反复胶着状态，今日大盘选择向下，有以下几点原因：

首先，随着5月份宏观经济数据出炉，政策红利与经济下行之间的博弈形成了一种弱平衡状态，但是今日由於汇丰中国6月PMI数据出炉，这种平衡态势被打破，经济下行风险骤增，大盘受到的压力可想而知。

汇丰银行21日发布的数据显示，6月中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为48.1，为七个月以来最低。制造业产出指数初值为49.1，为三个月以来最低。显示当前经济形势内疲外困，需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势。

其次，今日是端午节小长假前最後一个交易日，节日效应较为明显，场内做多热情受到多方面因素制约处於低迷状态，这从近期的萎缩的成交量水平就可以看出。

再次，盘中缺乏持续亮点。近期尽管指数表现相对疲软，但是受到题材预期，盘中不乏出现医药、消费类等热点板块，但是经过一段时间的炒作，该类个股积累了一定的短线获利盘，回吐压力较大，随着强势股的退潮，市场赚钱效应减弱，无形中降低了场外资金进场意愿。

最後，随着上周末希腊大选尘埃落定，外部紧张局势得到短暂的缓解，但是美联储QE3预期的落空，无疑加剧了全球市场避险情绪，对A股市场心理层面造成了一定的冲击。

笔者认为，目前市场焦点再度回到国内经济层面，同时随着中报披露期的临近，经济下行导致的业绩下滑风险开始扰动市场预期。中报业绩或会加速行业和个股之间的分化，对於大盘走势产生不利的影响。

一方面，由於经济底出现的时间不断推迟，使得上市公司业绩下滑预期不断升温，目前已经进入6月下旬，中报即将披露，一旦业绩低於预期，势必影响当前整个市场的估值体系。

另一方面，对风险的厌恶。任何一个投资都是利益的追逐者和风险的规避者。尽管欧债危机短期内得到一定的缓解，同时A股市场相对封闭，但是在众多不利因素的影响下，投资者的行为首先体现为对风险的规避。

此外，投资者应做好充分的思想准备，从股指的绝对值看，不排除再度下探的可能，在前期的文章中笔者曾指出，市场进入底部区域不等於大幅上涨。

目前A股市场正处在阵痛期，现阶段谨慎情绪的骤然升温是由上面所述原因引发的。当投资者被利空因素包围的时候，很容易将利空效应扩大化。

对於A股後市走势，短期内股指有望在2242点附近获得支撑，虽然不排除继续下探寻底的可能，但是大盘持续下跌动能有限，投资者不必过分悲观。黑暗并不可怕，只有在越黑暗的地方，投资者才能看到更多的繁星。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。