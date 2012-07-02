2日午间分析：指数低迷 个股活跃

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到欧盟峰会取得超预期进展的提振，欧美股市普遍大涨，但是从今日A股走势看，延续了近期的弱势表现，指数继续保持低迷的态势，不过，相比于指数，盘中个股早盘表现较为活跃，据统计，全部A股中，1926只个股上涨，仅346只个股下跌。午盘沪综指报收於2226.56点，上涨0.05%。
国家统计局周日公布，中国宏观经济先行指标--6月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.2，仍是去年11月以来最低水准。新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显，显示当前经济发展仍面临下行压力，企业生产恢复料仍需一定时间。
笔者认为，经过连续的下跌後，多数个股存在较强的技术性反弹需求，但是个股普遍反弹缺乏明显领涨板块，预示着大盘後市仍存在较大的变数，尤其是6月份宏观经济数据公布在即以及中报业绩披露等不利因素困扰市场，不过，随着外围市场的企稳，对A股市场心理层面无疑起到积极作用。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。