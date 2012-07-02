2日午间分析：指数低迷 个股活跃

受到欧盟峰会取得超预期进展的提振，欧美股市普遍大涨，但是从今日A股走势看，延续了近期的弱势表现，指数继续保持低迷的态势，不过，相比于指数，盘中个股早盘表现较为活跃，据统计，全部A股中，1926只个股上涨，仅346只个股下跌。午盘沪综指报收於2226.56点，上涨0.05%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧盟峰会取得超预期进展的提振，欧美股市普遍大涨，但是从今日A股走势看，延续了近期的弱势表现，指数继续保持低迷的态势，不过，相比于指数，盘中个股早盘表现较为活跃，据统计，全部A股中，1926只个股上涨，仅346只个股下跌。午盘沪综指报收於2226.56点，上涨0.05%。

国家统计局周日公布，中国宏观经济先行指标--6月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.2，仍是去年11月以来最低水准。新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显，显示当前经济发展仍面临下行压力，企业生产恢复料仍需一定时间。

笔者认为，经过连续的下跌後，多数个股存在较强的技术性反弹需求，但是个股普遍反弹缺乏明显领涨板块，预示着大盘後市仍存在较大的变数，尤其是6月份宏观经济数据公布在即以及中报业绩披露等不利因素困扰市场，不过，随着外围市场的企稳，对A股市场心理层面无疑起到积极作用。（完）

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