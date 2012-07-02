2日盘後分析：市场有如死水微澜

“五穷六绝”至今仍让投资者心有余悸，就在市场普遍憧憬“七翻身”的时候，7月首个交易日A股市场再度令投资者大失所望。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

“五穷六绝”至今仍让投资者心有余悸，就在市场普遍憧憬“七翻身”的时候，7月首个交易日A股市场再度令投资者大失所望。

由於上周末欧元区传来利好消息，欧美股市纷纷大涨，但是受限於国内经济低迷以及上市公司中报业绩下滑等不利因素，今日沪深两市股指表现较为疲弱，虽然大盘力图反弹，无奈做多意愿不强，最终无功而返，尾盘沪综指报收於2226.11点，几乎平盘报收。

从技术层面分析，经过前期的连续下跌後，大盘短线积累了较强的技术性反弹动能，但是从短线股指运行看，上方压力还是较为沉重，同时，在前期股指下跌过程中，量能处於较低水平，显示大盘做空动能并未完全释放完毕，未来震荡寻底的概率仍较大。

笔者认为，进入7月，6月宏观经济数据即将公布，上市公司中报也将陆续披露，对6月经济数据和中报业绩风险的担忧导致了近期大盘难改颓势，不过，随着估值底的支撑力逐步显现，股指继续大幅下跌的空间不大。

国家统计局周日公布，中国宏观经济先行指标--6月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.2，仍是去年11月以来最低水准。新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显，显示当前经济发展仍面临下行压力，企业生产恢复料仍需一定时间。

在前面的文章中，笔者曾经指出上市公司业绩、经济持续下行以及外部环境恶劣造成了当前A股市场系统性机会缺失，这些因素不是在短时间内能够改变的。

尽管外部环境有所好转，但是这些都是外因，因为不管是业绩还是宏观经济两个因素，市场对其担忧的方面并没有得到根本性的化解，未来无论是宏观层面还是微观层面仍然存在着较大的压力。

是从近一段时间盘面观察，成交金额的放大缺乏力度，盘面热点凌乱，说明场内参与各方仍然存在分歧，对於底部的确认和反弹的高度，都需要进一步的统一，在这个过程中，难免会有继续的震荡和调整。

因此笔者建议，虽然机会正在酝酿，但目前还不是买股票的最好时候，投资者可采取以静制动的方式，耐心观察在反弹中哪些行业板块有可能成为主流热点。（完）

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