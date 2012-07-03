3日午间分析：沪深股指早盘技术反弹

经过近期连续的下跌後，在欧美股市好转的提振下，今日A股市场早盘终於迎来技术性反弹，沪深两市股指早盘双双震荡上行，不过从盘面看，个股普涨更多的体现出超跌反弹的特征，缺乏领涨板块以及持续性有待观察，使得後市反弹能否延续仍存在较大的变数，午盘沪综指报收於2240.23点，上涨0.63%。