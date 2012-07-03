版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 3日 星期二 15:21 BJT

3日午间分析：沪深股指早盘技术反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过近期连续的下跌後，在欧美股市好转的提振下，今日A股市场早盘终於迎来技术性反弹，沪深两市股指早盘双双震荡上行，不过从盘面看，个股普涨更多的体现出超跌反弹的特征，缺乏领涨板块以及持续性有待观察，使得後市反弹能否延续仍存在较大的变数，午盘沪综指报收於2240.23点，上涨0.63%。

笔者认为，相比于外围市场，A股市场表现的较为疲软，这主要是由於经济下行趋势以及上市公司业绩下滑等因素造成的，尤其是目前大盘仍处於寻底阶段，短线的技术反弹在上述因素好转之前缺乏持续动力，尽管估值底进入历史底部区域，但是投资者不可盲目乐观，短线反弹仍持谨慎态度。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐