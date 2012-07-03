3日午间分析：沪深股指早盘技术反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过近期连续的下跌後，在欧美股市好转的提振下，今日A股市场早盘终於迎来技术性反弹，沪深两市股指早盘双双震荡上行，不过从盘面看，个股普涨更多的体现出超跌反弹的特征，缺乏领涨板块以及持续性有待观察，使得後市反弹能否延续仍存在较大的变数，午盘沪综指报收於2240.23点，上涨0.63%。
笔者认为，相比于外围市场，A股市场表现的较为疲软，这主要是由於经济下行趋势以及上市公司业绩下滑等因素造成的，尤其是目前大盘仍处於寻底阶段，短线的技术反弹在上述因素好转之前缺乏持续动力，尽管估值底进入历史底部区域，但是投资者不可盲目乐观，短线反弹仍持谨慎态度。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。