3日盘後分析：未来市场或形成两种走势

在外围市场偏暖的背景下，今日A股市场全天呈现反弹冲高回落的走势。尽管盘中个股多数反弹，但是受到经济面以及基本面的制约，市场做多气氛较淡，超跌反弹动力不足，沪综指尾盘最终报收於2229.19点，微涨0.14%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在外围市场偏暖的背景下，今日A股市场全天呈现反弹冲高回落的走势。尽管盘中个股多数反弹，但是受到经济面以及基本面的制约，市场做多气氛较淡，超跌反弹动力不足，沪综指尾盘最终报收於2229.19点，微涨0.14%。

笔者认为，由於目前我国宏观经济处於下行趋势中，再加上外部环境并未完全扭转颓势，受此影响，上市公司中报业绩下滑几成定局。目前中报业绩披露即将打开大幕，市场参与各方对後市的看淡，造成大盘後市仍将延续震荡筑底格局。

目前A股面临的基本面压制较为明显，这也直接决定了短期内大盘难有好的表现。不过，由於市场前期的下跌已基本预期了经济下行的现状，因此市场进一步下行的空间较为有限。无论从估值水平还是政策基调来看，目前A股均处於底部震荡区域。

市场中的投资者都知道这样一个规律，如果大家都看好的时候，往往是需要小心的时候，反之亦然。按照上述规律，大家都对後市看淡的时候似乎危险并不那麽大。但实际情况却不是这样，因为决大部分资金的心理和预期之间存在着巨大的矛盾。也就是说，虽然我们现在看到、听到的，都是大家在谈论风险、在谈论政策效力，似乎风险意识已经深入人心，但实则绝大多数的人还是有着极强的做多欲望。

改变一个市场的趋势，绝非一两条政策就能办到。近几个月以来，系列的利好政策轮番轰炸市场，无论从政策扶植还是从资金供给还是树立投资者信心等方面，管理层可谓处心积虑，但仍然改变不了股指疲软的态势。现阶段，正是处於量变的积累过程。在这个积累过程中，股指会有较大波动和反复，是一个令人混沌和迷茫的阶段。

在当前的经济形势下，主力资金对後市的态度显得较为谨慎，对个股的预期也不断的下调。笔者认为，未来市场有可能形成两种走势。其一，投资者的投资行为期间效应有可能导致市场波动加剧，其中部分股票可能出现价值低於价格的情形，市场出现由超跌而形成的估值洼地；其二，随着半年报的公布，如果上市公司业绩出现超预期，凸显出一定的投资机会。

两相比较，笔者认为後者的可能性较小。现阶段A股市场的估值水平虽然处於底部区域，但是并没有绝对的估值优势，因此笔者判断，未来一段时间内，股指将维持震荡筑底的格局。（完）

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