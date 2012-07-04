4日午间分析：早盘股指依旧低迷

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到美股三连阳的提振，今日A股市场早盘跳空高开，但是随後陷入窄幅横盘震荡态势。盘中个股分化较为明显，券商、地产等板块个股表现低迷，成为拖累指数的重要力量，同时成交量继续保持低迷态势，显示大盘调整仍未完结，午盘沪综指报收於2229.30点，平盘报收。
笔者认为，在经济处於下行周期的背景下，上市公司利润下降，势必对其资产价格造成负面影响，尽管目前市场估值水平处於历史底部区域，同时政策底较为明确，但是要想真正等到市场底的出现还需时日，在二季度经济数据出炉前，大盘难有作为。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。