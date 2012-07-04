4日午间分析：早盘股指依旧低迷

受到美股三连阳的提振，今日A股市场早盘跳空高开，但是随後陷入窄幅横盘震荡态势。盘中个股分化较为明显，券商、地产等板块个股表现低迷，成为拖累指数的重要力量，同时成交量继续保持低迷态势，显示大盘调整仍未完结，午盘沪综指报收於2229.30点，平盘报收。

笔者认为，在经济处於下行周期的背景下，上市公司利润下降，势必对其资产价格造成负面影响，尽管目前市场估值水平处於历史底部区域，同时政策底较为明确，但是要想真正等到市场底的出现还需时日，在二季度经济数据出炉前，大盘难有作为。（完）