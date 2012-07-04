4日盘後分析：短期面临方向的选择

本周A股市场继续演绎着“跟跌不跟涨”的走势。昨夜欧美股市继续上行，但是A股今日延续了本周低迷的走势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场继续演绎着“跟跌不跟涨”的走势。昨夜欧美股市继续上行，但是A股今日延续了本周低迷的走势。

受到外围市场回暖的提振，早盘沪深两市股指跳空高开，随後围绕昨日收盘点位呈现窄幅横盘震荡整理态势，盘中券商、地产股表现不佳，明显拖累指数，尾盘沪综指最终报收於2227.31点，微跌0.08%。

从技术层面分析，沪综指在跌破2242点颈线位後，已经在低位震荡了7个交易日，同时本周前三个交易日，股指均在2200点之上保持窄幅震荡，预示着大盘後市面临方向选择。

对於A股後市短期走向，笔者认为，指数继续震荡寻底、筑底的可能性较大。不过随着估值底以及政策底的逐渐明显，市场底的确立目前看仅是时间问题，同时指数继续大幅下挫的空间有限。

首先，经济面。宏观经济下行趋势仍在延续，随着6月份、以及二季度宏观经济数据的公布，相信短期内经济下行走势难以扭转。实体经济低迷，势必造成政府收入以及企业利润的下降，从而导致资产价格难以有好的表现。

其次，上市公司业绩。上市公司半年报即将披露，业绩下滑形势基本确立，尽管不排除部分行业出现超预期的可能，但是作为支撑股价的重要元素，基本面的不佳难以带动资金的投资预期。

再次，政策面。近一段时间，政策面偏暖的基调给了投资者过多的期望，但是真正直接利好股市、起到实质性的政策目前看并未出现，过分依赖政策，也许对於投资者短期操作具有重要指导意义，但是从中长线布局看，政策的影响力其实并没有大家想的那麽关键。

最後，资金面。继上周二约千亿元逆回购後，央行3日以利率招标方式开展逆回购操作1430亿元。央行继续投放流动性主要是受月初银行体系流动性压力所迫，尽管有助於稳定市场信心，平抑资金面波动，但是也从另一个角度反映出当前市场资金面并不宽裕。

总的来说，尽管目前市场估值水平处於历史底部区域，同时政策底较为明确，但是要想真正等到市场底的出现还需时日，在二季度经济数据出炉前，大盘难有作为。当然，考虑到估值因素，目前市场大幅下跌的空间仍然有限。（完）

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