5日午间分析：沪指盘中跌破2200

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过连续数日窄幅横盘震荡後，今日A股市场终於选择了短期方向。早盘沪深两市股指双双低开低走，其中沪综指在个股普跌的拖累下，盘中跌破2200点关口，市场恐慌情绪蔓延，随着地产股的弱势翻红，沪综指勉强回到2200点上方，午盘沪综指报收於2200.76点，下跌1.19%。
笔者认为，受到6月份宏观经济数据公布在即、上市公司中报业绩下滑确立等利空因素的影响，大盘短期内维持弱势震荡筑底走势，尽管期间指数不乏反弹，但是量能能否有效放大成为关键，另外，在政策底与估值底的支撑下，市场进一步大幅下跌的空间极为有限。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。