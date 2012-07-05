5日午间分析：沪指盘中跌破2200

经过连续数日窄幅横盘震荡後，今日A股市场终於选择了短期方向。早盘沪深两市股指双双低开低走，其中沪综指在个股普跌的拖累下，盘中跌破2200点关口，市场恐慌情绪蔓延，随着地产股的弱势翻红，沪综指勉强回到2200点上方，午盘沪综指报收於2200.76点，下跌1.19%。

笔者认为，受到6月份宏观经济数据公布在即、上市公司中报业绩下滑确立等利空因素的影响，大盘短期内维持弱势震荡筑底走势，尽管期间指数不乏反弹，但是量能能否有效放大成为关键，另外，在政策底与估值底的支撑下，市场进一步大幅下跌的空间极为有限。（完）