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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 5日 星期四 11:56 BJT

5日午间分析：沪指盘中跌破2200

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续数日窄幅横盘震荡後，今日A股市场终於选择了短期方向。早盘沪深两市股指双双低开低走，其中沪综指在个股普跌的拖累下，盘中跌破2200点关口，市场恐慌情绪蔓延，随着地产股的弱势翻红，沪综指勉强回到2200点上方，午盘沪综指报收於2200.76点，下跌1.19%。

笔者认为，受到6月份宏观经济数据公布在即、上市公司中报业绩下滑确立等利空因素的影响，大盘短期内维持弱势震荡筑底走势，尽管期间指数不乏反弹，但是量能能否有效放大成为关键，另外，在政策底与估值底的支撑下，市场进一步大幅下跌的空间极为有限。（完）

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