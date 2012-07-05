5日盘後分析：多空双方的博弈

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周经过前三个交易日窄幅震荡後，今日A股市场短线终於选择了方向。沪深两市股指双双低开低走，其中沪综指盘中跌破2200点整数关口，尽管地产股一度逆市走强力挺指数，无奈独木难支，尾盘沪综指最终报收於2201.35点，下跌1.17%。

从技术层面分析，近期成交水平始终处於低迷态势，显示大盘反弹动力不足，同时说明当前市场谨慎情绪浓厚，虽然今日股指在2200点处获得一定的支撑，但是大盘并未出现明显的止跌信号，不排除大盘进一步下探的可能。

从整体上看，无论从技术、从投资者的心理还是从政策及市场环境等方面看，当前市场所承受的压力都是不容忽视的。现在股指又运行到十字路口，後市如何演绎取决於市场中各机构、各因素相互博弈的结果，而当前的博弈非常复杂。

多空双方的博弈

应该说，股指运行到当前点位，市场上并不存在明确的多方和空方，随着6月份宏观经济数据的公布以及上市公司半年报披露，短期内来自於大面积股票的集体下跌的做空压力，在目前看似乎不太可能。从这个思路走下去，可以认为现在有可能出现的做空动能主要来自於短线套利筹码的离场。

上面我们提到，短期内大面积股票集体做空的可能不大，但这是有个前提的，即政策环境。随着前期一系列措施的推出，政策放松红利一直存在，但是仅靠政策支撑的行情必定走不远，经济下行、上市公司业绩下滑、资金面并不宽裕以及外部环境存在变数等一系列因素困扰着大盘。

另外，从近期强势股纷纷退潮看，强势品种对市场人气的重要性不言而喻。在指数区间波动时，强势股的出现为市场带来的交易性机会，必定会吸引部分资金参与，但是当大盘方向不明或者选择方向的时候，获利筹码套利的可能较大，在一定程度上会造成股价的下跌。强势品种连续上涨後的回落，很容易扩散至整个市场并形成悲观情绪。

从策略上讲，在这种环境下，笔者认为，投资者要做的是先离场观望。不过，随着中报披露开始，中报大幅预增的个股将受到资本的亲睐，对其炒作也将是必然的事实。（完）

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