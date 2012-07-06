6日盘前分析：降息难言直接利好

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

昨日晚间央行时隔一个月後再度降息，且为不对称降息，同时欧洲央行也降息25个基点，全球降息潮再次袭来。

由於受到经济下行、上市公司业绩下滑、外围市场波动以及资金面并不宽裕等因素的影响，导致近期大盘重心不断下移，在指数疲软、反弹乏力之际，超预期的二次降息犹如“久旱甘露”，给当前脆弱的市场信心注入一针强心剂。

今年以来，除降息外，央行还两次下调金融机构存款准备金率，近期多次通过逆回购方式向市场注入流动性。分析人士认为，下半年央行仍有可能继续下调利率和存款准备金率。

从本次超预期降息对市场的影响看，本次降息中性偏多，虽然对於股市而言，降息利好股市并没有直接关系，但是对市场心理层面形成一定的提振，不过，此次降息时点出现在6月份宏观经济数据公布前夕，多少出乎市场意料，也从另一个角度反映出6月经济数据欠佳。

因此，在经济数据并未最终落地之前，投资者不可大肆做多，不仅非对称降息对银行股利润造成一定的影响，从而影响指数表现，同时此次降息对经济的效用，如信贷需求的回升以及高负债企业减负等还有待观察。

从欧美股市看，美国股市周四小幅收低，此前全球主要央行的经济刺激措施未能成功激励投资者。明日一美国就业报告预计将展示该国经济成长乏力。欧洲方面，欧洲股市周四小幅收跌，从两个月低位高位回落，因欧洲央行公布的一些列提振成长举措在市场的预料之中，促使投资者锁定获利，而令人鼓舞的经济数据使美国再推刺激举措的可能性降低。

总的来说，全球降息潮再度来临，加重了投资者对全球经济的忧虑，外围市场表现不佳，A股似乎难以独善其身，同时A股基本面始终是导致股指疲软的关键性因素，再加上6月宏观经济数据公布在即，资金难以放开手脚，因此，投资者对於今日大盘表现不宜太过乐观。

消息面，中国人民银行5日晚间宣布，自6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。此次降息距6月7日年内第一次降息不足一月。分析人士表示，一个月内两次降息表明当前经济增长形势不容乐观，货币政策需加大“稳增长”力度。中国央行此次降息是非对称降息，此举意在降低企业融资成本，同时适度保护存款人利益。

同日，欧洲央行宣布，自11日起，将基准利率由1%下调25基点至历史低点0.75%。英国央行宣布将基准利率维持在0.5%不变，将量化宽松规模再扩大500亿英镑（约合780亿美元）至3750亿英镑（约合5850亿美元）。

另外，消息人士透露，证监会主席郭树清5日抵达重庆。当天，郭树清与重庆市相关领导会晤，并讨论了区域性资本市场发展情况。今天，他将赴营业部与股民面对面交谈，并与当地上市公司代表座谈。（完）

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