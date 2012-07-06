6日午间分析：沪指早盘跌破2200

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
全球降息潮再度袭来。昨晚央行宣布非对称降息，但是意外降息并未对市场带来提振，相反加重了投资者对未来经济的忧虑，受此影响，今日沪深两市股指高开低走，再创近期调整新低，盘中地产、银行两大权重版块因为降息影响不同而走出相悖的走势，午盘沪综指报收於2190.71点，下跌0.48%。
笔者认为，早于预期的降息强化了市场对经济的悲观预期，尤其在宏观经济数据公布前夕，更加反映出当前经济的困境，不过目前货币政策的累积效应仍在，因此投资者不宜对後市太过悲观，随着各方面因素的逐渐明朗，大盘後市距离底部已经越来越近。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。