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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 6日 星期五 11:51 BJT

6日午间分析：沪指早盘跌破2200

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

全球降息潮再度袭来。昨晚央行宣布非对称降息，但是意外降息并未对市场带来提振，相反加重了投资者对未来经济的忧虑，受此影响，今日沪深两市股指高开低走，再创近期调整新低，盘中地产、银行两大权重版块因为降息影响不同而走出相悖的走势，午盘沪综指报收於2190.71点，下跌0.48%。

笔者认为，早于预期的降息强化了市场对经济的悲观预期，尤其在宏观经济数据公布前夕，更加反映出当前经济的困境，不过目前货币政策的累积效应仍在，因此投资者不宜对後市太过悲观，随着各方面因素的逐渐明朗，大盘後市距离底部已经越来越近。（完）

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