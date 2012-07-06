一周综述：降息 看上去很美

本周市场最重磅消息无疑是，周四晚间央行在短短不到一个月的时间内，年内第二次降息，且是非对称降息。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周市场最重磅消息无疑是，周四晚间央行在短短不到一个月的时间内，年内第二次降息，且是非对称降息。

从周五的A股市场表现看，市场解读不一，乐观的认为，政策放松提速，未来政策累积效应将会释放，政策红利对A股形成重要支撑；而悲观的认为，此次降息时点上的超预期，预示着当前经济远比想像中的坏，经济下行压力加大不仅对上市公司业绩造成冲击，同时其在资本市场中的价格也必定受到影响。

不管上述那种解读，可以说今日大盘很好的诠释了此次降息对A股市场的影响。早盘沪深两市股指高开低走，其中沪综指跌破2200点关口，且再创近期调整新低，午後多方上演绝地反击，在地产股强势、银行股转跌为升的带动下，股指最终力挽狂澜，尾盘沪综指报收於2223.58点，上涨1.01%。

笔者认为，央行在一个月之内连续两次下调基准利率反映出当前实体经济的下滑已引起决策层的担忧，一方面，显示当前政策的重点转向“稳增长”已得到进一步的印证；另一方面说明政策放松红利效应并未完结。

另外，下周即将公布6月份宏观经济数据，数据可能低於此前市场预期，这也可能是为何央行选在数据公布前意外降息的主要原因之一。数据不佳显示当前经济低迷，政府收入以及企业利润双双下滑，今年GDP增长目标面临严峻的考验。

对於A股而言，调整利率与股市只有间接关系，没有什麽直接证据可以证明利息下调会提振股市，降息肯定会对市场短期情绪带来刺激，尤其是在当前基本面堪忧的情况下，但是关键问题在於这种短期效应能持续多长时间，同时效应过後A股走势将会如何？

整体而言，此次降息凸显当前经济所面临的下行压力较大，尽管管理层稳增长的决心坚定，但是起效用如何还有待观察，短期内经济见底的预期可能推迟。

不过，投资者也不用过度悲观，经过前期的持续调整，经济下行预期在一定程度上已经被股价有所反映，在经济硬着陆风险较小的背景下，持续的政策调控措施的出台，对市场形成一定的支撑作用。

短期看，本次降息的影响毋庸置疑是正向的，但从历史经验看，考虑到国内经济底部未现、欧债危机尚未彻底解决，在6月经济数据出炉前，市场观望情绪仍较为浓厚，未来经济走向决定当前市场投资预期。

尽管预期利好兑现，短线或引发超跌反弹，但是市场信心并非短时间一两条政策所能恢复的，股指要走出底部还为时尚早，建议投资者耐心等待数据出炉，将更多注意力转移到基本面上，不可盲目乐观。（完）

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