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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 9日 星期一 11:56 BJT

9日午间分析：市场疲弱 沪指再破2200

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到周末管理层对房地产调控不放松的表态的影响，今日A股市场早盘继续弱势盘整态势。面对陆续公布的宏观经济数据，市场热情明显受到压制，其中沪综指再度跌破2200点整数关口下方，午盘沪综指报收於2198.64点，下跌1.12%。

国国家统计局周一公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，为2010年1月以来最低。当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.1%。

数据显示，6月份CPI同比增速较5月大幅回落，反映通胀压力快速减缓，物价上涨压力进一步消除。而PPI继续负增长则从另一个侧面反映出国内经济增长的疲弱，6月份增长端数据可能继续下行。

笔者认为，本周市场面临经济数据公布以及中报业绩披露的考验，短期大盘趋势并不明朗，预计短线维持弱势震荡筑底格局。（完）

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