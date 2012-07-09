9日午间分析：市场疲弱 沪指再破2200

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到周末管理层对房地产调控不放松的表态的影响，今日A股市场早盘继续弱势盘整态势。面对陆续公布的宏观经济数据，市场热情明显受到压制，其中沪综指再度跌破2200点整数关口下方，午盘沪综指报收於2198.64点，下跌1.12%。
国国家统计局周一公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，为2010年1月以来最低。当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.1%。
数据显示，6月份CPI同比增速较5月大幅回落，反映通胀压力快速减缓，物价上涨压力进一步消除。而PPI继续负增长则从另一个侧面反映出国内经济增长的疲弱，6月份增长端数据可能继续下行。
笔者认为，本周市场面临经济数据公布以及中报业绩披露的考验，短期大盘趋势并不明朗，预计短线维持弱势震荡筑底格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。