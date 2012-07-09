9日盘後分析：忧经济 喜政策

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场再度遭遇“黑色星期一”。由於经济低迷引发市场忧虑升温，沪综指大幅震荡下挫，创出近期调整新低，市场哀鸿遍野。

国国家统计局周一公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，为2010年1月以来最低。当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.1%。

数据显示，6月份CPI同比增速较5月大幅回落，反映通胀压力快速减缓，物价上涨压力进一步消除。而PPI继续负增长则从另一个侧面反映出国内经济增长的疲弱，6月份增长端数据可能继续下行。

尽管当前通胀形势有所缓解，但是内外部需求的低迷反而引发了投资者更大的担忧，投资、出口、消费三驾马车同时放缓，预示着中国经济见底时间继续後移。经济低迷意味着上市公司利润下降，反映到资本市场上，资产价格很难有好的表现。

一方面，6月经济数据不佳已成事实，尽管之前指数以及股价已经有所体现，但是实现今年GDP增长“保八”任务还是有一定的难度，宏观面的不乐观势必压制做多情绪。

另一方面，有数据显示，目前两市已有959家公司公布2012年中期业绩预告，仅有不到四成的上市公司确认盈利出现增长，其中，预计上半年净利润同比增幅在50%以上的公司不过一成左右。但有137家公司宣布亏损，且23家上市公司对今年半年报做出了业绩向下的修正。

此外，外围市场再度急跌，使得全球避险情绪升温，这对於A股市场心理层面形成了较大负面冲击。

笔者认为，近一段时间政策累积效应或将对指数形成支撑，但是市场信心的回复并非短时间一两条利好政策所能恢复的，尤其投资预期的变化将决定资金的流向，建议投资者短期内采取防御策略，不可盲目抄底，等趋势明朗後再确定出击时机。（完）

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