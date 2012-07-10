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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 10日 星期二 12:33 BJT

10日午间分析：沪指早盘继续疲弱

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日大跌後，今日A股市场早盘继续震荡下挫，源於基本面的担忧使得市场做空动能十足，前期强势股纷纷陷入调整，说明短期大盘仍未见底，市场人气较为低迷，午盘沪综指报收於2159.33点，下跌0.53%。

笔者认为，通缩风险的上升预示着6月份宏观经济形势不容乐观，同时上市公司中报业绩11日开始披露，业绩下滑成为市场共识，导致资金愈发谨慎，预计短期内大盘难有好的表现，关注2132点支撑。（完）

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