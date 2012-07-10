10日盘後分析：大盘未见止跌信号

经过周一的大幅下跌後，市场预期的技术性反弹并未到来，今日A股市场延续了近期弱势调整走势。指数调整新低、量能明显萎缩，种种迹象显示当前市场处於信心不足、极度弱势中。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过周一的大幅下跌後，市场预期的技术性反弹并未到来，今日A股市场延续了近期弱势调整走势。指数调整新低、量能明显萎缩，种种迹象显示当前市场处於信心不足、极度弱势中。

从技术层面分析，股指重心继续下移，止跌信号并未出现。目前指数下方，前期调整低点2132点对指数形成一定的支撑，但是就目前的量能水平看，不排除创新低的可能，预计短线市场仍以震荡筑底走势为主。

从今日盘面观察，强势股纷纷出现调整，对市场人气冲击较大，这也从另一个角度说明大盘仍未见底，短线风险有待继续释放。

在强势股回落的同时，市场还是有些零星活跃板块，但是由於市场积弱已深，加上基本面忧虑的影响，使得场内机构不敢大肆参与炒作，个股行情总是浅尝辄止，难以形成有效的持续的热点。

应该说，在A股市场遭遇黑色一周的背景下，A股短线仍存在较大的风险，尽管前期下跌使得部分系统性风险已经有所消化，但是经济低迷、上市公司业绩下滑等等不利因素继续冲击着市场。

另一方面则是由於政策的支撑，前期密集出台的利好措施使得政策底的支撑作用在短期内不会被有效击破。就象一个重病的病人，痊愈需要时间，需要对症良药。

目前正值数据、业绩双重考验期，一旦利好累积效应难敌悲观经济预期，本已脆弱的A股市场可能面临进一步重心下移，因此，预计短期内A股市场将反复震荡筑底，可操作的机会有限，投资者继续防御型操作策略。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。