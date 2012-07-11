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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 11日 星期三 12:21 BJT

11日午间分析：指数低迷 个股分化

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘下跌态势有所趋缓，盘中股指一度呈现技术性反弹走势，无奈量能 以及多方利空因素影响，多方最终无功而返，盘面看，个股分化较为严重，显示当前市场投机氛围较为浓厚，午盘沪综指报收於2159.75点，下跌0.22%。

笔者认为，尽管近期政策放松预期对指数形成一定的支撑，但是来自宏观面、基本面以及外部环境等方面的利空因素，对大盘冲击较大，不过，前期大盘连续下挫，对上述风险已经有所消化，超跌反弹可能一触即发，预计未来一段时间内大盘仍将维持震荡寻底走势。（完）

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