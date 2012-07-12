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冯涛股市实时分析 | 2012年 7月 12日 星期四 12:32 BJT

12日午间分析：早盘维持弱势震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日短暂的技术性反弹之後，今日A股市场早盘延续了近期弱势探底的走势。昨日表现不俗的周期股再次陷入低迷，虽然盘中不乏环保、医药等活跃板块个股，但是市场做多热情不高，短线炒作气氛较为浓厚，午盘沪综指报收於2169.35点，下跌0.28%。

笔者认为，前期强势股的再度活跃显示场内资金并不甘心沉寂，但是受到经济低迷、中报业绩等不利因素的干扰，导致市场赚钱效应减弱，同时也使得短期内大盘仍将维持弱势筑底格局。（完）

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