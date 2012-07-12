12日盘後分析：A股频现“自救”行为

今日A股市场全天呈现先抑後扬的走势。早盘沪综指一度再创本轮调整新低，而午後在“煤飞色舞”等权重股的带动下，股指逐步震荡回升，再度上演绝地反击的好戏，尾盘沪综指报收於2185.49点，上涨0.46%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天呈现先抑後扬的走势。早盘沪综指一度再创本轮调整新低，而午後在“煤飞色舞”等权重股的带动下，股指逐步震荡回升，再度上演绝地反击的好戏，尾盘沪综指报收於2185.49点，上涨0.46%。

市场又一次在没有任何外力的作用下完成了所谓的“自救”。现在投资者担心的是，後市还要有多少次“自救”行为，而在每一次自救之前，是否会屡创新低？

从技术层面分析，近两日大盘连续弱势反弹，算是对前期持续下跌後的技术性修复，今日两市成交明显放大，显示抄底资金有所活跃，不过目前大盘仍处於下行通道中，要想扭转颓势，目前看可能性较小，震荡筑底将是未来一段时间市场的主旋律。

从今日盘面观察，本周周期股频频表现，成为引领指数反弹的重要力量，尽管当前周期股估值水平低企，且具有估值修复的基础，但是随着经济处於下行周期，同时资金面并不宽裕，再加上业绩下滑等因素，因此，笔者想强调的是，目前周期股的转势仍不具备条件。

可以说，周期股因为其特有的特征，整体启动必须要具备天时地利人和的条件，但现在，天不时，7月份还有若干等待明确的因素，比如上市公司中报业绩情况、宏观经济形势等等；地也不利，实质性政策利好迟迟未见出台，周期股上涨就没有缘由；人更不和，市场信心已经极度低迷，从上面的分析中我们看到，整个市场还陷於系统性风险中。

对於後市大盘的走势，投资者应做好充分的思想准备，从股指的绝对值看，不排除再创新低的可能，在前期的文章中我们曾指出，市场进入底部区域不等於大幅上涨，关键是操作策略逐渐明朗起来。

我们知道，过度的悲观情绪加上过多的刺激因素就等於牛市买入的机会，这里所谓的牛市，并不是我们投资者普遍理解的含义，而是从操作上讲的牛市，换句话说就是以牛市的思维来操作，即可以大胆持股迎接战略行情。

条件之一，市场充斥着过度的悲观情绪；条件之二是过多的刺激因素。现在看这两方面的条件还不足够多，这正是前期文章中笔者谈到的。

一方面，尽管近一段时间大盘连续下挫且创调整新低，市场人气涣散，但是从量能水平看，无论是下跌还是反弹，始终保持萎缩状态，这说明目前无论是持股还是持币都处於观望态势，还没有达到过度悲观情绪释放出来的程度。

另一方面，今年以来，政策面不断暖风频吹，政策红利效应逐步累积，但是面对当前低迷的经济形势，政策面始终缺乏有力度的刺激。因此现阶段市场等待的是量变到质变的转变。（完）

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