13日午间分析：GDP破八 政策预期升温

数据显示国内经济有进一步低迷的态势。尽管整体数据偏弱，但是央行此前在短短一个月内连续两度降息，在一定程度上缓解了经济下行的压力，预计未来还将会有提振经济的政策出台，随着政策效力逐渐发挥，预计三四季度宏观经济有望渐渐回升。