13日午间分析：GDP破八 政策预期升温

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到二季度GDP数据破八的影响，早盘A股市场继续呈现弱势震荡整理态势。股指开盘後一度继续震荡反弹，但是随着数据公布後，股指一度小幅跳水，午盘沪综指报收於2184.82点，下跌0.03%。
中国国家统计局周五公布，二季度GDP同比增长7.6%，创逾三年来新低；上半年经济增速7.8%，仍高於年初政府设定的7.5%全年增长目标。6月份规模以上工业增加值同比增长9.5%，社会消费品零售总额同比增长13.7%，1-6月固定资产投资同比增长20.4%。
数据显示国内经济有进一步低迷的态势。尽管整体数据偏弱，但是央行此前在短短一个月内连续两度降息，在一定程度上缓解了经济下行的压力，预计未来还将会有提振经济的政策出台，随着政策效力逐渐发挥，预计三四季度宏观经济有望渐渐回升。
笔者认为，当前宏观经济增速下行压力仍较大，在外需不确定，而消费短期难以大幅提振经济的情况下，保增长成为未来宏观调控的重点。对於A股市场而言，周期股近期频频异动，显示市场对後市政策预期放松预期有所升温，大盘能否止跌企稳还要看後续政策放松的力度以及未来经济形势而定。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。